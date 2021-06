Junho acabou: ainda dá tempo de concretizar os planos para 2021?

(foto: Pixabay) Você tem o hábito de, na virada do ano, fazer uma lista de planos para o novo ano que está por vir? Essa é uma prática bastante comum, que, se feita de acordo com a nossa realidade e os nossos desejos, nos ajuda a estabelecer prioridades no dia a dia.





E, mais importante que isso: aqueles planos ainda fazem sentido pra você ou suas prioridades mudaram? Sua vida sofreu alguma mudança que te impede de alcançar uma determinada meta? O quanto essa lista de metas tem te ajudado a ter um ano melhor?





O essencial é que você tenha em mente que a reflexão sobre como vão as suas metas não deve trazer culpas ou arrependimentos. O valor desse processo está em te ajudar a entender como foram os últimos meses e a planejar como você gostaria de viver o segundo semestre.





No artigo de hoje, trouxemos dicas que podem te ajudar na revisão, no caminho para concluir as metas e algumas reflexões sobre a importância de tirar um tempo para pensar sobre isso. Acompanhe!





O imprevisto de 2020 e a realidade de 2021

No ano passado, o mundo inteiro foi impactado por um cenário que não tinha como prever: um vírus novo, altamente transmissível, e uma pandemia que jogou os planos de todo mundo por terra.

Apesar de as notícias não serem tão animadoras, a gente precisava virar o ano se agarrando à esperança de que 2021 seria melhor e que, depois de tantos meses de uma rotina completamente diferente, a gente finalmente poderia ter nossa vida de volta.





O primeiro semestre chega ao fim hoje e nem é preciso dizer que as coisas não foram exatamente do jeito que a gente gostaria. O imprevisto de 2020 se transformou na realidade concreta de 2021 e seguimos vivendo um período completamente atípico, em que as mudanças ocupam, mais do que nunca, uma grande parte da nossa vida.





Por isso, o que podemos dizer neste momento é: pratique a autocompaixão e entenda que nem tudo — ou quase nada, na verdade — está sob o nosso controle. Não se sinta mal se a lista de metas pra esse ano não vai bem… O ano não tem mesmo sido como a gente esperava!





A boa notícia é que a vacinação tem avançado no mundo inteiro e ver a vida voltando ao normal em tantos países do mundo é a certeza de que, em breve, a gente vai sair dessa por aqui também.

Portanto, ao invés de olhar pros nossos planos com culpa e arrependimento, vamos fazer isso com esperança de dias melhores, porque estamos mais perto do fim do que do começo!





Meu nome é mudança e meu sobrenome é flexibilidade

Já que as mudanças estão acontecendo mais rápido, com mais intensidade do que a gente gostaria e que quase nada está sob nosso controle, o que fazer, então, pra não viver como Zeca Pagodinho, deixando simplesmente a vida me levar?





Cada um tem uma receita pra fazer a conflituosa mistura entre planos e mudanças dar certo, mas temos certeza que em todas elas tem um ingrediente: a flexibilidade!





Em tempos tão incertos e voláteis, é preciso ter abertura pra mudar de ideia, refazer planos e recomeçar quantas vezes for necessário. É preciso entender que não é porque alguns planos não estão se concretizando que o ano não vai ser bom.





A verdade é que pode ser exatamente o contrário. Ser flexível diante das mudanças e se abrir para o inesperado é uma ótima chance de viver coisas incríveis — tão incríveis que nem mesmo a sua lista de planos foi capaz de prever.





A motivação de cada dia e o GPS pra te ajudar a chegar lá

Por mais que a gente não tenha nenhum controle sobre fatores externos que impactam no nosso dia a dia e na conclusão das nossas metas, é possível adotar alguns hábitos que podem nos ajudar a sermos protagonistas dos nossos planos — daqueles que ainda fazem sentido permanecer na nossa lista, claro.





Desde atitudes mais simples, como escrever mensagens motivacionais pra gente mesmo, até questões maiores, como buscar ajuda em uma terapia, por exemplo, existem muitas formas de assumirmos o controle da parte que nos cabe na nossa vida, tornando o caminho para alcançar nossas metas um pouco mais fácil.





Confira algumas dicas que separamos pra você

Compartilhe as metas com alguém de confiança





Ser humano não é tudo igual, mas é bastante parecido em muitas coisas. Quer ver? Você também tem o hábito de ser mais rigoroso com os compromissos que assume com outras pessoas do que com os que você assume só com você mesmo? Nove a cada dez pessoas que eu conheço são assim e posso apostar que você não deve ser diferente!





É por isso que manter só com você a sua lista de metas para o ano pode não ser a melhor ideia. Compartilhar os planos com alguém que você confia pode ser uma ótima estratégia para você ter mais compromisso com o que foi planejado.





Portanto, ao fazer o balanço das suas metas pra 2021 no fim deste primeiro semestre, divida o andamento dos planos com um amigo ou familiar e esteja aberto a ouvir o que a pessoa escolhida tem a dizer. Quem sabe uma ajuda dela não é o empurrãozinho que faltava pra uma meta ser concluída, hein?





Use ferramentas para se planejar e acompanhar seu planejamento





Por mais que esse balanço de metas no meio do ano seja um processo importante, a gente garante: colocar os planos no papel em janeiro e só voltar a olhar pra lista em junho certamente não é o melhor caminho.





É muito importante que você crie mecanismos que te ajudem a se planejar de maneira estruturada e a acompanhar as ações no dia a dia, dividindo objetivos maiores em pequenas metas. Assim, você conseguirá se manter motivado ao ver que, em espaços de tempo mais curtos, você está conseguindo fazer pequenos, mas relevantes, avanços..





E nem precisa de soluções mirabolantes pra isso, viu? Uma simples agenda de papel, onde você anota as atividades que você precisa realizar em cada dia, já pode ser suficiente pra te ajudar a se manter firme nessa organização. Existem agendas específicas, chamadas de Planners, que já vêm com formatações que podem te ajudar nessa estratégia!





Se você é mais tecnológico, pode adotar ferramentas como o Trello , o Evernote ou o Any.Do , aplicativos de organização de tarefas que te auxiliam a manter o controle do que foi feito e do que ainda é preciso fazer.

Falando, especificamente, de planejamento financeiro, também existem diversas opções de ferramentas que podem te ajudar. Os aplicativos de gestão financeira podem ser importantes aliados na hora de acompanhar os seus gastos e entender exatamente para onde o seu dinheiro está indo.





Fale sobre as suas dificuldades





Assim como 2+2=4, também é certo que, mesmo que você adote todos os mecanismos para facilitar o alcance das metas, dificuldades vão aparecer no caminho. É comum que esses obstáculos, às vezes, nos paralisem e a gente fique sem saber como agir diante deles.





Falar sobre as nossas dificuldades ao longo do processo, sem dúvida, nos ajuda a entendê-las melhor. Saber o que a gente costuma sentir e como costuma agir quando se vê diante de um obstáculo pode ser a chave para fugir dessa paralisia.





Buscar por um processo estruturado de autoconhecimento, com a ajuda de uma terapia, por exemplo, é um ótimo caminho pra isso, mas sabemos que essa não é uma realidade possível pra muitas pessoas.





Saiba que existem hábitos bem mais simples — e gratuitos — que podem te ajudar a se conhecer melhor.





Manter um diário, por exemplo. Escrever sobre o que se está sentindo ou pensando é um ótimo caminho pra entender melhor nossas emoções e encontrar alternativas para lidar melhor com elas.





E aí, gostou das nossas dicas? Já sabe o que fazer pra sua lista de metas pra 2021 ser um GPS pra você chegar onde quer e não uma fonte de culpas e frustrações?