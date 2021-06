Negociar dívida online é seguro? Quais as vantagens?

(foto: Pixabay/Reprodução )

Estar inadimplente é uma situação complicada na vida de qualquer pessoa. O nome sujo , a dificuldade de conseguir crédito e as limitações para alugar um imóvel são apenas alguns exemplos das dificuldades que alguém com pendências financeiras pode enfrentar.

O curioso é pensar que essas pessoas podem enfrentar percalços, inclusive, na hora de resolver a situação. Negociar dívidas com bancos e outras instituições financeiras pode não ser uma tarefa tão simples como deveria.





Fechar um acordo com o banco por meio de uma central de atendimento, por exemplo, pode ser um teste de paciência. Você já tentou? Também não costuma ser fácil negociar um débito junto ao gerente do banco, considerando que isso envolve enfrentar agências cheias, filas enormes e uma enorme burocracia nos processos bancários. Essa última situação, inclusive, precisa ser evitada em tempos de pandemia, em que o isolamento social se faz necessário e a ida ao banco deve acontecer somente em caso de extrema necessidade.





Qual a alternativa, então, para resolver essas pendências? Tem ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro iniciativas de negociação online de dívidas . A proposta é que o consumidor possa fechar um acordo para quitar o seu débito sem sair de casa, direto pelo computador ou celular - e, de preferência, sem precisar falar com nenhum atendente.





Mas, como saber se é seguro negociar a dívida dessa forma? A gente entende que fazer todo esse processo de forma online pode causar uma certa desconfiança e é mesmo preciso ter atenção pra não cair em nenhuma cilada.





No artigo de hoje, a gente fala um pouco mais sobre a negociação online, te ajuda a entender como se certificar de que o processo é seguro para negociar sua dívida e quais benefícios você pode ter com ele.





Quais as vantagens de negociar dívida online?





Além da facilidade de poder fazer todo o procedimento sem precisar sair de casa, direto pelo computador ou celular, negociar suas dívidas de forma online pode trazer uma série de outras vantagens em relação à negociação tradicional.





A rapidez e a praticidade, por exemplo, são inquestionáveis. Não precisa enfrentar fila de banco, esperar a agência abrir, correr para conseguir resolver durante seu horário de almoço, nem alguém da central de atendimento puxar sua ligação. Em um processo de negociação online de dívidas, você tem autonomia para fazer isso do seu jeito e na hora que for mais oportuna para você - o serviço está disponível 24 horas por dia, mesmo em fins de semana.





Um dos fundadores da Meu Acerto , plataforma de negociação de dívidas criada em 2017, Rodrigo Costa explica por que essa autonomia faz toda diferença em um processo de negociação de dívidas. "A pessoa já está enfrentando um momento difícil e está vulnerável emocionalmente. A burocracia dos processos tradicionais de cobrança e negociação de dívidas só tornam a situação ainda pior. O que um processo de negociação de dívida online seguro e de confiança faz é, exatamente, tornar esse momento mais descomplicado, garantindo a confidencialidade do procedimento e dando para o consumidor endividado total protagonismo na sua vida financeira", ressalta.





Outro ponto a ser destacado é o sigilo do processo. A gente sabe que uma situação de inadimplência pode causar vergonha e constrangimento e, por isso, a privacidade de poder fazer isso sem precisar falar com ninguém é mais um ponto a favor da negociação digital de dívidas.





Descontos atrativos e exclusivos





Mas, o que os consumidores costumam mais gostar na negociação digital é a possibilidade de conseguir descontos exclusivos e personalizados. Como o procedimento é feito de forma digital, a estrutura necessária para a oferta da negociação é bem menor - não é necessário uma central com vários atendentes, por exemplo -, logo, os custos também são menores, o que possibilita valores mais atrativos para fechar um acordo.





Além disso, a negociação digital está disponível também para clientes que têm dívidas muito antigas, que têm acesso a condições ainda melhores, como maiores descontos e mais flexibilidade no parcelamento.





Como garantir que a negociação online é segura?





A primeira questão que você deve observar ao negociar suas dívidas online é a reputação e a autenticidade da empresa por trás do processo.





É muito comum que bancos e outras instituições contratem empresas terceiras para oferecer a negociação online. Por isso, antes de tomar qualquer iniciativa, você precisa garantir que a instituição por meio da qual você pretende negociar o seu débito é, de fato, parceira oficial da empresa da qual você adquiriu a dívida. Na dúvida, entre em contato com o seu banco e esclareça esse ponto!





Outro aspecto que precisa ser considerado são as medidas de segurança adotadas pela empresa de negociação para preservar os seus dados. Como saber se o site é seguro? Basta observar alguns aspectos:





Confira se existe a letra "S" na parte inicial do endereço do site (https) - isso é o que dá garantia de que toda a comunicação do site é criptografada e que seus dados não podem ser visualizados por outras pessoas além de você.





Observe se existe um cadeado fechado na barra de endereço do navegador - ele significa que o site possui certificado de segurança.





Procure pela Política de Privacidade - Sites com boa reputação têm uma página dedicada a ela e é lá que você vai encontrar todas as informações sobre o uso dos seus dados ao navegar ali (geralmente, o acesso à Política de Privacidade fica localizado no rodapé das páginas).





Avaliação dos consumidores





Outro caminho bastante interessante para se certificar da segurança do site e do processo de negociação oferecido pela empresa é buscar avaliação de consumidores que já tenham utilizado o serviço.





Reclame Aqui é a maior plataforma de avaliação de consumidores do Brasil e vale a pena fazer uma busca lá antes de iniciar a sua negociação com alguma instituição. A Meu Acerto, por exemplo, tem nota 8,6 , o que é considerada uma avaliação ótima nos critérios da plataforma.





Se você chegou até aqui é porque está buscando informações para negociar sua dívida online. Como deve ter percebido, essa é uma alternativa que pode te garantir alguns benefícios neste momento, certo?





O mais importante é você saber que milhões de outras pessoas estão enfrentando a inadimplência e que esse não é motivo de vergonha ou culpa. O que você precisa é encontrar alternativas para resolver a sua situação, e se informar sobre questões financeiras é o primeiro passo para isso!