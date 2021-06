Como economizar na conta de luz mesmo no inverno?

Conta de luz vai ficar mais cara, mesmo para quem não mudar os hábitos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Todo ano é a mesma coisa… O friozinho chega e a conta de luz vai lá em cima! Tem até gente que acredita que os eletrodomésticos gastam mais energia no inverno, mas podemos garantir que isso é um mito.





Além dos efeitos causados pelas mudanças no clima, outra questão impacta bastante o valor da nossa conta: mudanças no nosso comportamento. Mesmo sem perceber, a gente acaba adotando hábitos que aumentam o consumo de energia e, consequentemente, o valor da conta de luz.

O aumento da conta no inverno

Antes de falar sobre qualquer mudança de hábito, a gente não pode deixar de dizer que fatores climáticos influenciam, sim, o aumento da conta de luz durante o inverno.





Nesse período, costuma chover menos em grande parte do país e, com a seca, o nível dos reservatórios de água diminui. Com isso, surge a necessidade de acionamento das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara do que as tradicionais usinas hidrelétricas. Adivinha quem paga essa conta? O consumidor!



Esse é, exatamente, o cenário que estamos vivendo agora. A Esse é, exatamente, o cenário que estamos vivendo agora. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, a partir deste mês de junho, passa a vigorar a bandeira vermelha patamar 2 , o nível mais alto do sistema de bandeiras tarifárias no setor de energia elétrica do Brasil.



Na prática, todos os consumidores de energia vão passar a pagar, na conta de luz deste mês, R$ 6,243 a mais a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Ou seja, mesmo que você não adote nenhum hábito capaz de gastar mais energia nesse período, sua conta de luz vai ficar mais cara.

A mudança de hábitos

De toda forma, não dá pra negar que, com alguns comportamentos que costumamos adotar nesse tempo mais frio, a gente também pode estar contribuindo para o aumento da fatura de energia. Quer ver um exemplo?



Quem não gosta de tomar um banho quentinho e demorado nessa época? Pois saiba que, só de mudar a posição do seu chuveiro para o modo inverno, você já está consumindo 30% a mais de energia elétrica. E a duração do banho faz a situação piorar. De acordo com especialistas, 30 minutos de chuveiro ligado por dia corresponde, em média, a R$ 60 na conta de luz.





E sabe por que a gente começou essa história dos hábitos falando de banho? Porque o chuveiro é o eletrodoméstico mais potente que você tem em casa. Ou seja, ele é capaz de gastar mais energia do que a geladeira e a máquina de lavar roupas, por exemplo.



Outro hábito que a gente acaba adotando no inverno é o de manter as luzes de casa acesas por mais tempo. Como nesse período frio, o dia costuma amanhecer mais tarde e anoitecer mais cedo, a gente fica mais tempo no escuro e manter as lâmpadas ligadas por mais tempo acaba sendo necessário.



Vale ressaltar que, desde 2019, nenhum estado do Brasil adota o horário de verão, medida utilizada com o intuito de reduzir esses impactos, uma vez que o relógio é adiantado em uma hora e o dia passa, então, a anoitecer mais tarde — adiando, um pouco, a necessidade de acender as luzes. O horário de verão no Brasil foi revogado por um decreto presidencial nos três últimos anos e ainda não se sabe se a medida será definitiva.



Se a gente não consegue controlar esses fatores climáticos que acabam estimulando um consumo maior de energia, o que a gente pode fazer, então, pra economizar na conta de luz mesmo no inverno?

A gente te ajuda nessa missão!





Dicas para economizar na conta de luz

Confira alguns hábitos simples que vão te ajudar a gastar menos energia e não deixar a conta de energia elétrica pesar no seu bolso.

Tome banhos mais curtos

Ninguém tá aqui pra incentivar que as pessoas tomem menos banho, mas já deu pra ver que o chuveiro é um grande vilão da nossa conta de luz, né?





Portanto, é muito importante tentar tomar banhos de menor duração. Se quiser aumentar ainda mais a sua economia de energia, evite colocar o seu chuveiro no modo mais quente e tente se adaptar com a temperatura intermediária.





Se você possuir uma reserva financeira, vale refletir sobre investir em um aquecedor solar, que será capaz de proporcionar economia nos gastos com o chuveiro no curto, médio e longo prazo!

Tenha cuidado com a posição e o uso da geladeira

Nem todo mundo sabe disso, mas colocar comida quente na geladeira é muito prejudicial para o seu eletrodoméstico e para a sua conta de luz. Ao fazer isso, a sua geladeira precisa trabalhar mais para resfriar o alimento e, assim como pra todo mundo, trabalhar mais envolve um consumo maior de energia.





A mesma lógica vale para a posição que o aparelho fica na sua cozinha. Se a geladeira toma sol ou fica muito perto do fogão, forno ou outros eletrodomésticos que produzem calor, o gasto de energia também vai ser maior.



E, se você já ouviu falar que a geladeira também precisa ficar a uma certa distância da parede, saiba que isso não é um mito. O aparelho elimina calor pela parte traseira e, obviamente, precisa de espaço para isso. Manter a geladeira a, pelo menos, 10 centímetros da parede é o mais adequado pra evitar um gasto maior de energia e preservar o bom funcionamento do eletrodoméstico.

Aproveite a luz natural do dia

Com o dia amanhecendo mais tarde e anoitecendo mais cedo, como dissemos, você vai mesmo precisar manter as luzes acesas por mais tempo. Então, a dica é aproveitar o máximo possível a claridade natural, mantendo as lâmpadas desligadas durante o dia e deixando o sol entrar nos cômodos.





Outra boa dica em relação a isso, e que muita gente não sabe, é que móveis claros são importantes aliados nesse processo. Diferentemente dos escuros, eles refletem mais a luz natural e ajudam os espaços a demandar menos iluminação artificial. Interessante, não é mesmo?



Use lâmpadas mais eficientes e econômicas



Essa história de que lâmpadas de LED consomem menos energia é a mais pura verdade. Se você ainda não trocou as lâmpadas incandescentes (aquele modelo mais tradicional) por modelos mais econômicos, a chegada do inverno, e o inevitável aumento na conta de luz, podem ser um incentivo para fazer isso.



O consumo de uma lâmpada de LED pode ser seis vezes menor do que uma lâmpada comum. E o melhor: elas podem durar até 50 vezes mais! Ou seja, trocar as lâmpadas da sua casa pode fazer uma diferença e tanto no valor da sua conta de energia — e, logo, no seu bolso!





E então, gostou das dicas? Pretende colocá-las em prática pra economizar? Se sim, você vai gostar de saber que tem outros hábitos bem simples que também podem te ajudar nessa missão de reduzir a conta de luz. Clique aqui e confira!