Extrema desbanca mineração e lidera ranking de PIB per capita em Minas

Extrema é líder na geração de empregos e agora no PIB per capta (foto: Prefeitura de Extrema)

Apesar do impacto da pandemia da Covid-19, Extrema assumiu o posto de maior PIB per capita do Estado de Minas Gerais ao passar de R$ 279,9 mil para R$ 311,1 mil. Os números fazem parte de dados divulgados pela Fundação João Pinheiro, referente ao ano de 2020.

Desbancando cidades com mineração, a cidade do Sul de Minas ficou em 1º lugar com melhor PIB per capita do Estado pela primeira vez na história e bem à frente do segundo colocado. Veja abaixo a lista dos 10 maiores PIB’s per capita em MG:

Extrema: R$ 311.128,82 / Principal atividade econômica: Logística e manufatura

Jeceaba: R$ 256,2 mil/ Principal atividade econômica: Siderurgia

Conceição do Mato Dentro: R$ 239,3 mil / Principal atividade econômica: Mineração

São Gonçalo do Rio Abaixo: R$ 225 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Araporã: R$ 211 mil / Principal atividade econômica: Energia/hidrelétrica

Catas Altas: R$ 201,8 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Itatiaiuçu: R$ 164,9 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Nova Lima: R$ 127 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Itabirito: R$ 126,9 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Tapira: R$ 123 mil / Principal atividade econômica: Mineração

Destaque no país

Segundo ranking divulgado pelo IBGE, Extrema, que tem cerca de 53.520 habitantes (prévia do Censo 2022), também aparece no ranking dentre os maiores PIBs per capita brasileiros, ficando em 6º lugar. Veja abaixo a lista:

1º Canaã dos Carajás (PA): R$ 591.101,11

2º Selvíria (MS): R$ 406.011,00

3º Louveira (SP): R$ 357.104,23

4º Paulínia (SP): R$ 344.390,47

5º Gavião Peixoto (SP): R$ 333.943,43

6º Extrema (MG): R$ 311.128,82

Centro de Extrema, no Sul de Minas (foto: Prefeitura de Extrema)

Cidade em crescimento e desenvolvimento

O resultado conquistado por Extrema é uma garantia do trabalho desenvolvido pelo município durante anos, segundo a prefeitura, que incentivou a chegada de empresas e a todo instante garantiu com que as indústrias permanecessem funcionando, gerando movimentação econômica e incentivando o número de empregos gerados na região.

“A pergunta que todos fazem é: como Extrema conseguiu este desenvolvimento? A localização próxima de São Paulo é um fato importante, mas não é só. A cidade soube usar os regimes tributários que o Governo de Minas oferece e não são exclusividade do município. Também fez o dever de casa, reduzindo o tempo de processos públicos, melhorando o atendimento ao investidor, dando transparência nas decisões e investindo pesado na infraestrutura da cidade”, destacou o Prefeito João Batista.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o município tem uma média de cinco mil CNPJs entre comércio, indústria e prestadores de serviços. Só no segmento industrial, são 350 fábricas em funcionamento.

“As grandes marcas do comércio eletrônico deram visibilidade ao município, um a cada quatro produtos vendidos no e-commerce brasileiro sai de um centro de distribuição da cidade, que conta com 48% de todos os armazéns logísticos do Estado. Entretanto, a indústria de transformação segue com o maior número de empregos na cidade, indo da indústria de alimentos, passando pela produção de embalagens, eletrônicos, metalúrgico até o químico. Dos 6 mil CNPJs cadastrados, 300 são do setor industrial”, informou o prefeito.

Em 10 anos, o PIB de Extrema cresceu 150%, saltando de R$ 4,6 bilhões em 2010 para 11,5 bilhões bilhões em 2020, dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agora, o grande desafio da cidade é conseguir se prover de infraestrutura social para acompanhar o crescimento econômico.

Há ainda, atualmente, a construção de grandes unidades escolares em tempo integral, creches e escolas municipais, unidades de saúde que atendem a todos os bairros (inclusive rurais), um novo Batalhão de Polícia Militar, unidades habitacionais (por investimentos públicos e também por investimentos privados, que hoje chegam a uma média de 5 mil unidades em construção ou em processo de aprovação).

Extrema possui um parque empresarial importante em vários aspectos como a 4º maior produtora de chocolates do país, o 2º maior parque industrial de Minas Gerais e a “casa do e-commerce” no Brasil. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que de janeiro a novembro de 2022 foram criados mais de 3,4 mil postos de trabalho em Extrema, destacando a cidade no Sul de Minas.

