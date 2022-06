Feira de piscicultura e pesca é oportunidade para pequenos produtores

A vocação da cidade de Felixlândia para os negócios na área dos pescados fica cada vez mais forte. A cidade, que já tem grande produção anual de tilápias em tanque de rede, neste ano ganhou um impulso com a implantação do primeiro entreposto de pescados familiar na região.Segundo o prefeito Vanderli de Carvalho Barbosa, essa é uma conquista que demorou quatro anos para ser alcançada.

A expectativa é de que a III Feira de Pesca e Piscicultura, que acontecerá na cidade na próxima semana, atraia produtores, microempreendedores e empresários do setor para trocar experiências, capacitar, levar informações sobre a produção de tilápias e com a possibilidade de fechamento de negócios e parcerias.

Em entrevista a, Vanderli Barbosa fala sobre o evento, sobre o entreposto e sobre a cidade de Felixlândia, que tem vários atrativos também para turistas. Confira a entrevista no vídeo e saiba como aproveitar as oportunidades de negócios e lazer na cidade a menos de 200 km de Belo Horizonte.

