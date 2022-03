Moda inclusiva: estilista quebra paradigmas e conquista mercado

Vagner Molina (foto: reprodução/instagram)

O empresário e modelo Vagner Molina chega nesta sexta-feira 04/3) a Belo Horizonte. Ele vem de São Paulo para participar de sessão de fotos com o estilista baianeiro, ou seja, baiano que adotou Minas como sua casa principal.Molina foi o primeiro a pisar a passarela do São Paulo Fashion Week usando uma prótese para a perna, por causa de um acidente que o levou a uma amputação.O modelo, de 52 anos, que também é mágico por amor ao ofício, se diverte ao falar sobre as três profissões, e conta o que o levou a participar da campanha de moda inclusiva do estilista Agno Arabato, que despontou há menos de dez anos no mercado da moda, e vem conquistando espaço.Segundo Arabato, o DNA da marca é a diversidade. E a campanha publicitária lançada neste mês de março traz novidades para um público plural.Em entrevista a O Fato em Foco, Agno Arabato fala sobre a marca e nos ensina a entender o que são os conceitos de moda conceitual, atemporal e inclusiva. Conheça também outros modelos que desfilam para a marca. É só clicar no vídeo.Veja também outros conteúdos da nossa coluna. Me siga nas redes sociais.Instagram: @ethelcorreajornalista Twitter: Ethel_Correa