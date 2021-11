O jornalista Tom Paixão deixou sua marca como repórter e âncora de jornal na TV mineira. Ele foi um dos poucos apresentadores negros que atuaram nas grandes emissoras do país na primeira década dos anos 2000.

Tom Paixão: irreverência no modo de falar e de agir

Após se destacar nas reportagens do programa jornalístico Aqui Agora, do SBT/TV Alterosa, Tom Paixão se transferiu para a Rede Record onde comandou o Cidade Alerta Minas.

O jornalista mineiro sempre é lembrado pela irreverência no modo de falar e de agir, o que ajudou a levar os programas dos quais ele participava a cair no gosto do povo.