Personalidades negras ganham visibilidade em livro de história do Brasil

Lisandra Gomes, uma das organizadoras do livro (foto: Reprodução/Youtube)

'Uma Nova História, feita de histórias - Personalidades Negras Invisibilizadas da História do Brasil' é o nome do livro recém-lançado, que promete mostrar ao leitor a trajetória de pessoas negras importantes para o país e que não tiveram registros de sua atuação no panorama nacional ou da comunidade onde viveram.





O Fato em Foco, Lizandra Magon explica como foi a seleção do material após a análise de duzentos textos, enviados de vários pontos do Brasil. Ela também nos conta um pouco sobre os personagens que deixam de ser invisíveis para se tornarem referência e alvos de estudo a partir desta publicação. Confira no vídeo.





Em entrevista a, Lizandra Magon explica como foi a seleção do material após a análise de duzentos textos, enviados de vários pontos do Brasil. Ela também nos conta um pouco sobre os personagens que deixam de ser invisíveis para se tornarem referência e alvos de estudo a partir desta publicação. Confira no vídeo.





Nos acompanhe pelas redes sócias. Se inscreva no canal.