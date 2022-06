Varíola dos Macacos: como evitar o contágio e a disseminação no Brasil

(foto: Arquivo pessoal)





Em entrevista a O Fato em Foco, a microbiologista Erna Kroon, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, explica a diferença entre as duas doenças, e dá detalhes sobre formas de contágio e de prevenção.



Ela também revela a existência de vírus semelhantes presentes nas áreas rurais de Minas e que atacam bovinos. Fala ainda da preocupação com um possível contato das criações com o vírus da varíola dos macacos.





Erna Kroon participa da Câmara Temporária de Pox Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que juntamente com Ministério da Saúde, trabalha na busca de soluções antecipadas para evitar um surto da varíola dos macacos no Brasil.



Ela aponta uma substância muito conhecida e usada no país para a eliminação do vírus das superfícies e das roupas utilizadas pelos infectados. Saiba qual é na entrevista em vídeo.









