Jocélia Brandão: 'O amor dos filhos me faz tocar a vida e prosseguir'

Jocélia Brandão abraçou a família e o trabalho de assistência social após a morte da filha Míriam Brandão. Os pais receberam apenas as cinzas da menina morta por dois irmãos e sequestrada com a ajuda da namorada de um deles.Jocélia lutou para mudar a legislação para o homicídio e conseguiu juntamente com outras mães de vítimas.Na última entrevista da série "Mães que perderam filhos para a violência; avós que criam netos", Jocélia Brandão dá a receita para prosseguir vivendo depois da perda de entes queridos.Em 2022 completam-se trinta anos do crime bárbaro que abalou a família da socióloga.