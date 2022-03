Score de crédito: respostas às suas dúvidas e dicas pra aumentar pontuação

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Você já deve ter ouvido falar sobre a sua pontuação nos birôs de crédito, que, resumidamente, é um indicador que mostra se você é um bom ou um mau pagador. Esse é o chamado score de crédito, assunto que tem gerado cada vez mais interesse dos consumidores brasileiros.





E esse interesse não é por acaso. O score é um indicador bastante utilizado no mercado e é sempre consultado por instituições financeiras na hora de definir se e a que custo vão conceder um novo crédito para o consumidor.





No artigo de hoje, vou falar sobre o score de crédito, mas sem essa conversa cheia de teorias que você costuma ver por aí. Aqui, o papo é reto, com dicas práticas para você aumentar sua pontuação e a resposta para suas dúvidas sobre o tema.

Score de crédito: esclareça as principais dúvidas

Por mais que o assunto esteja se popularizando cada vez mais, muita gente ainda tem muitas dúvidas sobre o score de crédito. E não é pra menos: de fato, são muitos fatores envolvidos! Mas, como sempre, eu estou aqui para ajudar e vou tentar esclarecer, de maneira bem simples e didática, as principais dúvidas que eu vejo por aí sobre o score de crédito.

Quem define o score de crédito?

Os birôs de crédito! São as instituições como a Serasa, o SPC e o Boa Vista que definem a pontuação de cada consumidor, com base em critérios estabelecidos por elas mesmas. Os birôs reúnem e gerenciam informações financeiras dos consumidores, atuando como um grande banco de dados de pagamentos e registrando o histórico de comportamentos financeiros de cada um. É esse histórico que permite que as instituições definam a sua pontuação de crédito.

Como consultar o score de crédito?

No site das próprias instituições ! Cada um dos birôs de crédito conta com uma ferramenta de consulta ao score, que é gratuita e super simples de usar. Basta acessar o site da instituição na qual você deseja consultar a sua pontuação e informar os dados solicitados. Seu score de crédito é mostrado na hora — geralmente em um formato semelhante a um termômetro — e você pode ver como está a sua situação em uma pontuação que vai de 0 a 1000.

Quem pode consultar seu score de crédito?

Você e qualquer pessoa. A consulta ao score, como eu disse acima, é fácil de ser feita e qualquer pessoa que tenha seus dados em mãos consegue acessar sua pontuação. Vale dizer que algumas instituições, como a Serasa, já permite que os consumidores bloqueiem a consulta para terceiros. Mas, atenção: se você estiver em busca de crédito no mercado, a consulta precisa estar liberada, porque nenhuma instituição vai conceder crédito sem ter acesso ao seu score.

Quais são os impactos de ter um score de crédito baixo?

Muitos! Além de toda a questão emocional envolvida em uma situação financeira complicada, ter uma pontuação de crédito considerada ruim pode te atrapalhar, principalmente, sob duas perspectivas: na tentativa de conseguir empréstimos e financiamentos e no interesse em ter um limite maior no cartão de crédito . Um score de crédito baixo significa que você não tem um histórico de pagamento muito positivo e, por isso, as instituições financeiras vão criar alternativas para aumentar a segurança delas na hora de conceder crédito para você.

Ter um score de crédito baixo pode te atrapalhar a arrumar emprego?

Não dá pra dizer que sim, nem que não. Visto que qualquer pessoa pode acessar o seu score de crédito, essa é uma preocupação recorrente dos consumidores que estão em busca de um novo emprego, que temem que os empregadores busquem informações sobre seu histórico financeiro. As empresas podem fazer isso, de fato. Mas a legislação trabalhista impede que candidatos sejam discriminados em processos seletivos por conta de sua situação financeira. A questão é: como provar que essa é a razão pra você não estar sendo aprovado, não é mesmo?

Como aumentar o score de crédito?

Entre todas as dúvidas sobre o score de crédito, essa com certeza é a campeã. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o score de crédito não é definitivo — nem pro bem, nem pro mal. Sua pontuação não muda do dia para noite, mas existem caminhos que você pode seguir se quiser aumentar o seu score de crédito e melhorar a percepção do mercado em relação aos seus comportamentos financeiros. As dicas são tantas e tão válidas que eu vou dedicar um tópico inteiro do artigo para falar sobre isso, combinado?

Score de crédito: saiba como aumentar sua pontuação

Principais dúvidas sobre o score de crédito esclarecidas, agora é hora de partir para a prática. Confira abaixo dicas que você pode começar a colocar em prática agora mesmo para aumentar a sua pontuação de crédito e conquistar sua tão sonhada fama de bom pagador!

Limpe seu nome

Isso não é um mito! Ter o nome sujo é, de fato, o principal fator que contribui para que alguém tenha um score de crédito baixo. Por isso, para aumentar sua pontuação, o passo mais importante é encontrar alternativas para negociar suas dívidas e tirar o seu nome da lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito. Lembre-se que mesmo se o seu acordo for parcelado, a instituição com a qual você tem dívida tem a obrigação legal de limpar o seu nome em até 5 dias úteis após o pagamento da primeira parcela.

Pague as contas em dia

Limpar o seu nome , mas continuar pagando suas contas em atraso pode não resolver muita coisa na sua tentativa de aumentar o seu score de crédito, viu? Para, de fato, consolidar o seu histórico de bom pagador, é preciso manter o pagamento das contas em dia, o que demonstra a sua responsabilidade com os compromissos financeiros que assume. Ah, e é importante você saber que ter contas em seu nome — pagas em dia, claro — é muito importante para o seu score de crédito. Se as contas estiverem no nome de outras pessoas, mesmo que seja você que pague, como os birôs de crédito vão saber que você está honrando com os pagamentos, né?

Mantenha suas informações atualizadas

Olha que diquinha simples que você pode colocar em prática hoje mesmo. Manter as suas informações atualizadas nas instituições financeiras com as quais você tem vínculo é um fator que impacta a sua pontuação de crédito. Não se esqueça de informar para as empresas sempre que ocorrer mudanças relacionadas ao seu endereço ou à sua renda, por exemplo.

Consulte o seu score de crédito com frequência