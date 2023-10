Táxi da Pampulha para todo o Brasil

Distribuição

em ContagemDe olho no mercado mineiro e na liderança do estado na implantação e geração de energia solar, a Dicomp, fabricante nacional e distribuidora de soluções integradas de energia solar, telecom, automação industrial e segurança eletrônica do Brasil, instalou este ano, em Contagem, um centro de distribuição com 3 mil metros quadrados. “Atualmente, o estado ocupa a sexta posição dentro da empresa e estimamos que até o final do ano seja o terceiro estado em vendas da Dicomp, representando em torno de 10% das vendas da companhia”, disse o CEO da Dicomp, Filipe Favoto. A empresa, que completa 25 anos em 2023, escolheu Contagem pela proximidade com unidade de desembaraço aduaneiro e por questões fiscais do estado. Com o centro, a empresa espera dobrar de 300 para 600 o número de integradores.Carreira novaEx-cônsul Britânico em Minas Gerais, Lucas Brown vai ocupar a vice-presidência da Verde Agritec, maior produtora de fertilizantes potássicos do país. Brown, que nasceu no Reino Unido e a mais de uma década trabalha no Brasil, terá a missão de liderar a expansão da companhia de tecnologia agrícola no mercado de carbono. Será dele também a missão de supervisionar as áreas de relações institucionais e com investidores. Brown é formado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e possui MBA em Logística Empresarial pela Universidade Estadual de Pernambuco. “Estou entusiasmado por me juntar à Verde Agritech, uma empresa que tenho acompanhado há vários anos e cujos valores ESG estão alinhados com os meus”, diz o ex-cônsul.“Concordamos que uma reforma tributária precisa ser feita. Porém, o que estamos questionando e querendo conciliar, são alguns pontos que ferem os princípios federativos, além de gerar graves problemas”