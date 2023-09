Importação da China volta a preocupar indústrias

751

A indústria brasileira voltou a conviver de forma mais intensa com um velho fantasma, a invasão de produtos chineses a preços mais baixos no mercado nacional. As indústrias têxtil e siderúrgica sempre enfrentaram a concorrência da indústria chinesa, mas neste ano houve um aumento significativo na participação dos importados nos dois setores, que reivindicam medidas de proteção às fábricas brasileiras. Com a economia chinesa crescendo menos, a indústria do país asiático aumenta as exportações, principalmente para países onde não há restrição e onde seus produtos são mais competitivos. “A grande preocupação do setor siderúrgico hoje é o grande avanço do aço chinês no mercado interno”, disse ontem o presidente da Gerdau, Gustavo Werneck.





A entrada de aço chinês no mercado brasileiro chega a um volume que equivale a 29% da produção nacional, estimada para este ano em 32,385 milhões de toneladas de aço bruto. “Nós temos duas plantas paradas, no Ceará e no interior de São Paulo, porque não tem condições de competir”, diz o executivo que ontem reuniu analistas de mercado, fornecedores e clientes no “Gerdau Stakeholder Day 2023”, evento que pela primeira vez em 20 anos foi realizado em Belo Horizonte e reuniu cerca de 140 pessoas. “Somos mineiros de coração”, diz Werneck ao lembrar que o estado representa 60% da produção do grupo siderúrgico.





“Esse é um problema que sempre existiu, mas que se intensificou nos últimos meses”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que é empresário do setor têxtil. As fábricas e confecções enfrentam a concorrência dos produtos chineses há vários anos, com as importações crescendo sempre a taxas acima de dois dígitos ao ano. Sobre a taxação para produtos acima de US$ 50 importados da China, o que equivale hoje a pouco mais de R$ 250. “Quase tudo que vem da China fica abaixo deste valor”, observa Roscoe.





Um estudo feito pela Gerência de Economia e Finanças Empresariais da Fiemg com dados do próprio governo federal mostram o impacto das importações de baixo valor, que quase sempre são de itens eletrônicos, de moda e de construção (automação e segurança). De 2021 para 2022, as importações de baixo valor saltaram de US$ 5,7 bilhões para US$ 13,1 bilhões, com avanço de 132%.





De janeiro a agosto deste ano, essas importações chegaram a US$ 3,3 bilhões, segundo estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que analisou a importação de mais de 10 mil tipos de bens de consumo com valor individual de até US$ 50. A maioria tem origem na China. A estimativa do estudo da Fiemg é de que o fim da isenção para importação de baixo valor poderia gerar um adicional de US$ 7 bilhões a US$ 8 bilhões, ou até R$ 40,32 bilhões, pela cotação de ontem.





O setor siderúrgico está negociando com o governo federal uma medida para proteger o setor, que não descarta realizar demissões. “Nosso pleito é que o governo adote alguma medida. O México anunciou recentemente a adoção de 25% de tarifa sobre o aço importado da China” reforça Werneck. Mesmo com o aumento das importações de aço da China e da previsão de queda de 4% na produção siderúrgica no Brasil, o presidente da Gerdau afirma que não haverá revisão dos investimentos programados para os próximos anos.





