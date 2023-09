Minas terá nova ferrovia

751

A Verde Agritech obteve a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para construir um ramal ferroviário no interior de Minas Gerais (foto: Verde Agritech /Divulgação)

Nova ferrovia em Minas





A Verde Agritech recebeu na última quarta-feira autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a construção de um ramal ferroviário interligando as cidades de São Gotardo e Matutina, no Oeste de Minas, a Ibiá, no Triângulo Mineiro. O projeto prevê que a linha férrea privada, prevista em um MP de 2021 no âmbito do Programa de Autorização Ferroviária (Pro Trilhos), tenha capacidade para escoar até 50 milhões de toneladas de fertilizantes produzidos pela Verde Agritech. O total dos investimentos será definido por estudos, mas, segundo dados do Pro Trilhos, para um extensão de 100 quilômetros, o projeto deve demandar R$ 1,16 bilhão. A empresa tem hoje duas plantas em operação em Minas, com capacidade para produzir até 3 milhões de toneladas, sendo a maior produtora do Brasil de fertilizantes à base de potássio. Essa posição deve ser consolidada com uma terceira fábrica em construção com investimentos de R$ 275 milhões e que elevará a capacidade para 13 milhões de toneladas por ano, atendendo a 16,4% da demanda brasileira de fertilizantes de potássio. "As minas da Verde possuem o maior depósito de potássio identificado no Brasil, com recursos de 3,32 bilhões de toneladas", destaca Cristiano Veloso, fundador e CEO da Verde Agritech, em comunicado ao mercado.

Destaque no campo





R$ 87 bilhões





Foi o Valor Bruto da Produção agrícola de Minas Gerais em 2022, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)





Hora da logística





Depois de quase 50 anos atuando na construção civil, o grupo Concreto decidiu diversificar e vai inaugurar este ano o Parque Industrial Logístico Joseph Bacha, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com galpões de 2,9 mil a 165 mil metros quadrados, o parque logístico foi instalado em parceria com o Grupo JAB e terá capacidade para atender empresas de diversos portes. Fica a 4 km da unidade industrial da Fiat e a 6 km da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras.





Pão nosso





Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de pequenos negócios formalizados no setor de panificação, respondendo por 12% dos mais de 292 mil empreendimentos do segmento. Os dados são de um levantamento do Sebrae a partir de informações da Receita Federal até agosto deste ano. O número de microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas ativas no segmento em Minas só é inferior ao de São Paulo, com 74 mil negócios. "O crescimento dos pequenos negócios de panificação em Minas Gerais tem sido impulsionado por uma série de fatores, como a valorização da tradição gastronômica mineira, incorporado aos ingredientes regionais - como os pães de queijo, broas e as quitandas", avalia o presidente do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.





Mão na massa





Fornecedora de argamassa para a construção da Arena MRV, em Belo Horizonte, a italiana Fassa Bortolo vai investir mais de R$ 35 milhões para ampliar sua unidade industrial em Matozinhos. Com sede em Spersiano, na região do Vêneto, a empresa iniciou produção no estado em agosto de 2021. A fábrica, que recebeu investimento inicial de R$ 150 milhões, tem capacidade para produção de 300 mil toneladas anuais de argamassa e rejuntes e emprega hoje cerca de 100 trabalhadores. Na obra da Arena MRV foram usadas 3 mil toneladas de produtos da marca italiana.





Polo moveleiro





Com mais de 300 lojas de móveis e outros empreendimentos comerciais ao longo dos seus 6 quilômetros de extensão, a Avenida Silviano Brandão, na Região Leste de Belo Horizonte, é o maior polo de comércio de móveis na capital. Os empresários se uniram mais uma vez para a Mega Liquidação na Avenida Silviano Brandão. A promoção tem descontos de até 50% e condições facilitadas para compra. A expectativa das lojas é elevar o faturamento em mais de 70%.





FRASE





"Em agendas como esta, o objetivo é fechar negócios que a gente já vinha trabalhando e negociando há algum tempo, como também para plantar novas sementes de coisas que vamos continuar discutindo e trabalhando para chegar no final com sucesso. "





João Paulo Braga





diretor-presidente da Invest Minas sobre viagem à Itália





Gás mais caro





Minas foi o único estado do Sudeste a registrar aumento nos preços do gás natural veicular no fim de agosto, com alta de 0,83%, segundo levantamento feito pela Ticket Log com base no comportamento das tabelas em 21 mil postos de combustíveis credenciados. Na média, o valor do gás nas bombas ficou em R$ 4,52 nos estados da região. Em Minas o valor chegou a R$ 4,87.