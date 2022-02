Atenção às manias para não ficarmos ranzinzas com o avanço da idade.

'A gentileza deve ser o norte para o envelhecimento saudável' (foto: Reprodução/Internet) Recentemente, li uma reportagem na revista Super Interessante, de maio de 2017, que listava as dez manias mais comuns da população, segundo os manuais psiquiátricos internacionais. Elas estavam divididas em 4 grupos:





1) Transtorno obsessivo-compulsivo (segundo a reportagem, o transtorno representava 4% da população):





Ablutomania: mania de limpeza

Acribomania: mania de precisão e organização.

Aritmomania: mania de contagem ou verificação.

Colecionismo: mania de acumular tralhas.





2) Transtorno do controle de impulsos (representando 3% da população):



Onicofagia: mania de roer as unhas.

Tricotilomania: mania de arrancar cabelos e pelos.

Dermatilomania: mania de cutucar a própria pele.

Cleptomania: mania de roubar quinquilharias.





3) Hipocondria a (representando 2% da população):



Mania de doença.





4) Transtorno bipolar de humor (representando 1% da população à época):





Megalomania: mania de poder ou de superioridade.





Um dos maníacos brasileiros mais conhecido é o cantor e compositor Roberto Carlos, nascido em abril de 1947, sempre no topo do sucesso há várias gerações. Ele revelou ao público alguns detalhes sobre o seu TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). Revelou, por exemplo, que somente ele podia dirigir o próprio carro e não permitia que ninguém entrasse nele.









Embora todos tenham algum tipo de mania - que podemos chamar de meras idiossincrasias - as pessoas devem começar a se preocupar ao perceber que estão adotando comportamentos muito estranhos e repentinos. É natural ficarmos cheios de manias à medida que envelhecemos.





Ao envelhecermos, muitas mudanças ocorrem no cérebro que provocam alterações nas características físicas e cognitivas. Não sou médico, mas penso que manias podem ser controladas e modificadas para não ficarmos ranzinzas com o avanço da idade. É preciso cuidado para não tratarmos os outros como se fossem a Alexa. Não podemos esquecer do “por favor” ao pedirmos algo para alguém de carne e osso.





Além do “por favor”, outra palavra que nunca deve ser esquecida é o “obrigado”. A gentileza deve ser o norte para o envelhecimento saudável. “A gentileza gera o respeito e o respeito gera atenção; a atenção, por sua vez, gera diálogo produtivo, e esse diálogo produtivo é capaz de sanar qualquer objeção; e o melhor de tudo, além de gentil, você sempre poderá sair com a razão, com o respeito e com a total atenção dos demais. Gentileza gera gentileza, já dizia um poeta.





É preciso manter-se ativo no envelhecimento, preservar as relações com os familiares, com os cuidadores, com os vizinhos e com a sociedade. É preciso usar e abusar das palavrinhas mágicas “por favor” e “obrigado”. Certas manias são uma delícia de compartilhar e de conviver.