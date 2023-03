América despacha o Cruzeiro e vai encarar o Galo na final

O América venceu por 2 a 1, gols de Aluísio e Alê, enquanto Lucas descontou para o time azul (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Se alguém tivesse que apostar as fichas no classificado e não no vencedor, com certeza despejaria todas elas no América, justamente pela vantagem construída no primeiro jogo. O time azul precisava de 3 gols para avançar à final do Mineiro e encarar o arquirrival, Atlético, mas o próprio torcedor sabia que dificilmente isso ocorreria.

Esse América é mais confiável, mais forte e extremamente bem treinado por Vagner Mancini. E não deu outra. O América venceu por 2 a 1, gols de Aluísio e Alê, enquanto Lucas descontou para o time azul. Embora os campeonatos estaduais sejam retrógrados, ultrapassados e falidos, se o América for campeão, vai comemorar e muito, pois é uma equipe que não consegue ganhar tantas taças.

Embora não tenha feito um jogo ruim, o Cruzeiro foi castigado com o gol de Aluísio, cobrando falta. Na minha visão, houve falha do goleiro Rafael Cabral, que armou mal a barreira, tanto que a bola passou entre ela e um jogador que estava afastado. Com isso a vantagem aumentou e, quando o primeiro tempo terminou, o Cruzeiro precisaria fazer 4 gols na fase final para avançar, o que seria praticamente impossível. A classificação estava perdida, mas o time azul queria, pelo menos, fazer um segundo tempo melhor, e tentar empatar ou virar o jogo.





O Cruzeiro voltou até melhor no segundo tempo, criando duas grandes oportunidades. Numa delas, Cavichioli fez defesa espetacular. Na outra, Juninho salvou quase em cima da linha. O América se fingia de morto para contra-atacar e tentar matar o jogo.

Se defendia com maestria, pois sua vantagem era gigantesca. Mas o Cruzeiro conseguiu seu gol de empate através de Lucas, em bela cabeçada. 1 a 1. O VAR demorou mais de 2 minutos para confirmar que não havia impedimento. Que vergonha! O América perdeu dois gols na cara de Rafael Cabral, mas, no finalzinho, Alê chutou da entrada da área, a bola bateu na trave e entrou. América 2 a 1, mostrando sua força e sua capacidade. Galo e América farão a grande decisão, que vai começar daqui a duas semanas.





Mais uma vez, ficou comprovado aquilo que a gente vem falando há tempos. O time do Cruzeiro é fraco para a disputa da Série A, embora a gente entenda sua situação e as ponderações de Ronaldo Fenômeno. Se não há dinheiro para a contratação de grandes jogadores, é preciso usar a criatividade, o nome do Fenômeno e sua representatividade no mundo do futebol para buscar, pelo menos, uns 6 jogadores em condições de encorpar o time. Os xingamentos a Ronaldo não são justos, pois as dificuldades são imensas, por isso, o torcedor de verdade, deve jogar com ele e com o time, na tentativa de soluções.





Com a mão na taça





O jogo mais esperado na Espanha, o clássico Barcelona x Real Madrid, terminou com vitória, de virada, do time catalão por 2 a 1, no Camp Nou, e praticamente com a definição do título espanhol, mesmo faltando 12 rodadas, pois a vantagem do Barça é de 12 pontos sobre o time merengue.

Só um desastre tira o título do time comandado por Xavi Hernandez. Mas foi um jogaço, um colírio, com raras faltas e muita qualidade dos dois lados. O Real Madrid vai se concentrar na Copa do Rei e na Champions League, onde vai encarar o Chelsea nas quartas-de-final, com o primeiro jogo no Santiago Bernabeu e o de volta no Stanford Bridge, em Londres.

Há rumores de uma possível demissão de Carlo Ancelotti, caso ele não ganhe a Champions, mas como ele declarou amor ao clube e é muito amigo do presidente, Florentino Perez, além de ter a conquista de duas Champions League com o clube, é possível que ele permaneça. Quem está de olho é a CBF, que tem uma proposta prontinha para o técnico italiano, caso ele fique livre no mercado. Seu contrato vai até 2024.





FLA X FLU





No Rio, Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato estadual. O rubro-negro despachou o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, e aliviou a pressão sobre o português Vítor Pereira. Mas o Fluminense tem a melhor equipe do Rio, no momento, e é o favorito para a conquista do título.