De uma vez só, Ramon Menezes acabou com a panela na Seleção

Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira, em sua primeira convocação para o amistoso com o Marrocos, fez mais que o fracassado Tite, em 6 anos. Ramon afastou de uma vez Alyson, braço curto, goleiro do Liverpool, Thiago Silva (machucado), mas que não seria chamado, Daniel Alves, preso, acusado de estupro, Alex Sandro, Danilo e outros engodos. Neymar também não foi chamado por estar machucado, sem bem que seria fantástico ter uma seleção sem esse jogador, que até aqui não agregou valor nenhum em competições sérias. Como diz meu amigo Chico Maia, “um foguete molhado”. Neymar tornou Tite seu refém, mandou e abusou de dar ordens e o Brasil foi um fiasco em duas Copas do Mundo. Ele não é um homem do mal, muito pelo contrário, mas acaba contaminando o grupo, pois todos trabalham em prol dele. É uma espécie de “dodói”. Fosse eu o técnico da Seleção e optaria por nunca mais convocar Neymar. E garanto que a maior parte da torcida concordaria comigo, pois a insatisfação dos brasileiros com esse homem é gigantesca. Homem, porque esse mi, mi, mi de chamar “menino Ney” é ridículo. O cara tem 31 anos e jamais protagonizou nada!





Seria Ramon um novo Scaloni? O técnico, campeão do mundo em Doha, começou assim, como “tapa buraco”, conquistou o grupo e recuperou a autoestima de Messi. O resultado foi o título mundial. Conheço Ramon, desde que ele começou no Cruzeiro. Um craque de bola, uma pessoa equilibrada e profundo conhecedor de futebol. Vai evoluir muito e já mostrou toda a sua personalidade ao chamar jovens talentosos que atuam no nosso futebol. Não se furtou a chamar o lateral-direito do América, que não é um clube gigante do nosso futebol, mas sempre muito bem organizado e qualificado. Tite só chamava a sua “panela”, principalmente os jogadores que atuam na Europa. Jamais olhou para Rony, Veiga ou Dudu. E não convocaria Vitor Roque, pois sua trupe não deixaria.





O presidente Ednaldo Rodrigues já fez uma limpeza na comissão técnica anterior e mandou embora também o assessor de imprensa, que era um grande babaca e mau-caráter, mas manteve um verme lá, que era o leva e traz de Tite. Isso é delicado. Porém sei que, aos poucos, irá limpar geral, dando vida nova a nossa Seleção. Ednaldo tem sofrido preconceito por parte da mídia porque é baiano. Isso é vergonhoso. Ele é um cara especial, sério, ético e muito correto no que faz. A Bahia é um dos grandes orgulhos do Brasil e xenofobia é crime. Deixem ele trabalhar e reaproximar a Seleção do povo brasileiro. O amistoso contra o Marrocos é perigoso, pois o time marroquino mostrou força, estrutura e bom futebol na Copa do Mundo, ficando com o quarto lugar. Não vai acrescentar nada para o nosso time, mas é um recomeço, há praticamente três anos do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Quem sabe Ramonzinho, como o chamamos, carinhosamente, possa seguir em frente e continuar no comando do nosso time. Ancelotti pode até aceitar o convite, mas acho difícil o Real Madri liberá-lo. O presidente jamais pensou em Cuca e Dorival Júnior. Renato Gaúcho perdeu o time. Não há muitas opções no mercado.





É melhor pensar com calma e acertar na escolha a se precipitar por qualquer um e jogar o trabalho para 2026 no lixo. Quem sabe Ramon vai acertando, criando uma nova mentalidade na Seleção e conquistando seu espaço? Não custa nada dar oportunidade a quem jogou muito, é ético, correto e vencedor. Recentemente, ele conquistou o sub-20 com a garotada. Os técnicos, “medalhões” que existem por aí, principalmente no Brasil, são fracos, com mentalidade retrógrada sobre futebol. Para gastar grana e trazer esses “mentirosos” é bem melhor apostar em Ramon Menezes. Ele tem meu apoio, pois gosto de ver os jovens trabalhando e mostrando seu valor. Pelo menos Ramon usará a linguagem que eu gosto: “toca, dribla, tabela, joga pra frente, faz o gol”. Sua primeira convocação mostrou que não será refém de empresário e, muito menos, de jogadores fracassados, como Thiago Silva, Alyson e Neymar. Vá em frente, Ramonzinho, e acredite em suas convicções. Não dê espaço para jogadores que se acham acima do bem e do mal. Como ex-jogador que atuou nos principais clubes do Brasil e do mundo, você sabe muito bem do que estou falando. Boa sorte e sucesso. Conte conosco no que precisar.

Zico 70

Meu maior ídolo e amigo Zico completou 70 anos na última sexta-feira. Fiz uma homenagem para ele, no Instagram, postando a nossa entrevista em Istambul, em 2007, que ele imediatamente repostou. Zico é unanimidade, ímpar, caráter espetacular, e fez uma festa a sua altura, recebendo seus ex-companheiros de Flamengo e muitos jogadores e dirigentes da atualidade. Nós, flamenguistas, temos “dois Natais”. 25 de dezembro e 3 de março. Vida longa ao “Rei” Zico. Que privilégio ter feito a cobertura de parte de sua carreira, no Flamengo e Seleção Brasileira.

“Rei Dadá”

E sábado foi aniversário do nosso querido “Rei Dadá”, que marcou 926 gols, sendo 490 de “paradinha”, cabeça. Dario é um dos caras mais espetaculares que conheço, de bem com a vida e com as pessoas. Vida longa ao “Rei Dadá”, pois se alguém tiver a “problemática” ele virá com a “solucionática”. Parabéns, grande Dadá!