Ronaldo e Pedro Lourenço: dupla imbatível

Ronaldo e Pedro Lourenço conhecem de perto as necessidades da Raposa e têm tudo para agregar valor ao clube e ao time (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 26/10/22)











vai investir uma boa grana em reformas – ele já ajuda na reestruturação da Toca 2 – e, principalmente, em contratações. Pedrinho sabe muito bem do que o Cruzeiro precisa e vai buscar, no mercado, o que há de melhor, dentro da realidade. Ele sabe do tamanho da dívida, mas, com boa campanha no Brasileiro e Copa do Brasil, novas receitas surgirão. Essa dupla, Fenômeno-Pedrinho, com certeza, será imbatível. Assim que assinar o contrato de compra de 20% das ações da SAF de Ronaldo Fenômeno, conforme notícia em primeira mão, antecipada por mim e pelo Blog no Superesportes e meu canal de YouTube, Pedro Lourenço entrará para a história do Cruzeiro como um dos mais notáveis dirigentes, sem nunca ter tido a necessidade de aparecer. Ele ajudou o clube nos momentos mais cruciais, o salvando da insolvência. Tão logo se torne dono vai investir uma boa grana em reformas – ele já ajuda na reestruturação da Toca 2 – e, principalmente, em contratações. Pedrinho sabe muito bem do que o Cruzeiro precisa e vai buscar, no mercado, o que há de melhor, dentro da realidade. Ele sabe do tamanho da dívida, mas, com boa campanha no Brasileiro e Copa do Brasil, novas receitas surgirão. Essa dupla, Fenômeno-Pedrinho, com certeza, será imbatível.





Se tornaram fãs

LEIA MAIS 04:00 - 02/03/2023 Pedro Lourenço é o melhor sócio que o fenômeno poderia conseguir

04:00 - 01/03/2023 Governador mandou secretário resolver o Mineirão com os clubes

04:00 - 27/02/2023 Estou devastado, mas o dever de escrever me chama, essa é a minha profissão



A vantagem é que ambos são ricos, bilionários talvez, com ideias de administração bem parecidas, haja vista o sucesso de suas empresas. Um se tornou fã do outro e agora que se tornarão sócios. Tão logo o contrato seja assinado, terão muito o que conversar e ajustar, para que o Cruzeiro faça uma grande campanha na sua volta à elite. Em Doha, durante a Copa do Catar, fiz uma entrevista exclusiva com Ronaldo Fenômeno e outra com Pedro Lourenço. Percebi o carinho com o qual um falava do outro. Ronaldo elogiou Pedrinho, dizendo que ele é um grande amigo, cruzeirense e que agregaria muito valor. Pedrinho também me disse que Ronaldo é um cara espetacular, transparente e amigo.A vantagem é que ambos são ricos, bilionários talvez, com ideias de administração bem parecidas, haja vista o sucesso de suas empresas. Um se tornou fã do outro e agora que se tornarão sócios. Tão logo o contrato seja assinado, terão muito o que conversar e ajustar, para que o Cruzeiro faça uma grande campanha na sua volta à elite.





Mineirão

O governador, Romeu Zema, segunda matéria de João Vítor Xavier, na segunda-feira, determinou que o novo secretário da Infraestrutura, Pedro Bruno, faça uma reunião com Cruzeiro, Atlético e Minas Arena, e encontre uma solução para que o Mineirão seja gerido pelos clubes. Como o Galo terá sua casa própria, a Arena MRV, que será inaugurada este ano, o Cruzeiro é quem mais vai precisar do Gigante da Pampulha, e uma solução precisa ser encontrada, de forma urgente, para que o time celeste mande seus jogos ali. Essa é uma das condições da qual Pedrinho não abre mão, pois ele sabe a grandeza do clube e o que representa o Cruzeiro jogar para 60 mil pessoas a cada partida. Acredito numa solução que seja boa para todos e espero que o clube já mande seus jogos pela Copa do Brasil e Brasileirão para o Gigante da Pampulha.





Não me inspira confiança

Esse Atlético que aí está não me inspira confiança para esta temporada. Acho que tem muito restolho de outras equipes, jogadores que não deram certo em lugar nenhum. Tomara que eu esteja enganado, mas não vejo a força desse time, como em 2020, com Sampaoli, ou 2021, com Cuca. O que ganharam na carreira Edenílson (foto), Patrick, Pedrinho e outros menos votados? Tenho visto alguns jogos do alvinegro e, embora eu ache cedo para uma avaliação mais decisiva, é preciso que pratique um futebol bem melhor do que o atual para pensar em taças. Se bem que no Brasil, tirando o Palmeiras, que é o time mais equilibrado, os demais estão mal, inclusive o Flamengo, que perdeu três taças em um mês, com um time esfarelado, jogadores velhos e sem motivação. Vamos ver o comportamento do Galo quando o Brasileiro começar e se ele vai conseguir entrar na fase de grupos da Libertadores. Só atuando com seus pares a gente pode realmente ter uma noção do que será a equipe neste 2023.