Governador mandou secretário resolver o Mineirão com os clubes

A casa de Cruzeiro e Atlético é o Mineirão, até que o alvinegro tenha sua casa própria (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 03/04/19)







O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, determinou que o secretário da infraestrutura, empossado na segunda-feira, Pedro Bruno, converse com Atlético, Cruzeiro e Minas Arena, e veja uma maneira de os clubes administrarem o Mineirão. A notícia foi dada por João Vítor Xavier, da Itatiaia. Gravei sobre isso no meu Blog, no Superesportes, e a repercussão foi tremenda, haja vista a necessidade do torcedor cruzeirense em ver os jogos do seu time no Gigante da Pampulha. É sabido que será fundamental o Cruzeiro jogar ali, para se manter na elite, com o apoio de 60 mil vozes a cada jogo. Foi assim na temporada passada, e a China Azul não admite outro local. O Independência recebe 1/3 do número de torcedores do Mineirão, e não seria uma boa. Ficar pulando de galho em galho, ora aqui e ora ali, também não. A casa de Cruzeiro e Atlético é o Mineirão, até que o alvinegro tenha sua casa própria. Espero que as partes se acertem e que logo deem a notícia de que o Mineirão será administrado pelo clube azul, daqui pra frente, e pelo alvinegro, até que ele vá para sua belíssima casa própria, a Arena MRV.





Decisão

Uma vitória simples colocará o Galo na próxima fase da pré-Libertadores, esta noite, no Mineirão, diante de mais de 60 mil pagantes, contra o Carabobo, da Venezuela, que de bobo não tem nada. No jogo de ida o Galo só não perdeu por causas de duas gigantescas defesas do goleiro Everson e praticou um futebol de dar dó. Os torcedores reclamaram, protestaram, e esperam que esta noite tudo seja diferente. O técnico argentino, Coudet, ainda tenta dar sua cara ao time e os reforços, até aqui, não deram conta do recado. É cedo para cobrar, entretanto, espera-se bem mais deles. O Atlético, teoricamente, é a única equipe em condições de bater de frente com Palmeiras e Flamengo, se bem que o futebol dessas duas equipes, que comandam o futebol brasileiro, desde 2017, também está aquém do desejado. Hoje, porém, tem que dar Galo na cabeça. Uma derrota representará a perda da chance de disputar uma final da Libertadores, caso entre na fase de grupos, na sua casa nova, a Arena MRV.





Quem é Róger Guedes mesmo?

Em entrevista a outros canais, o “famoso” Róger Guedes disse que o “Atlético Mineiro tem penalidades a cada jogo, e que tem artilheiro que em 20 gols marcados, 10 são em cobranças de penalidades”. Primeiro eu pergunto: Róger Guedes é o famoso quem? Em segundo lugar ele atua num dos times mais favorecidos pela arbitragem no Brasil. Portanto, é melhor ficar quietinho e jogar sua bolinha, sem se preocupar com a vida dos outros. Ou ele quer fazer média com sua torcida, ou quer engajamento nas redes sociais. Um jogador bem mediano, que, aliás, era muito cobrado pela torcida do Galo, por desempenhar péssimo futebol. Até melhorou no fim de sua passagem pelo alvinegro, tanto que foi vendido ao mundo árabe. O problema dos jogadores de hoje é que eles falam demais e dão “bom dia a cavalo”.





Preocupante

Para quem sempre teve atacantes relacionados entre os 11 melhores do mundo, a cada ano, é preocupante a atual situação do futebol brasileiro. Na Seleção, votada e anunciada na segunda-feira, na festa dos melhores do ano da Fifa, tivemos apenas o volante, Casemiro. Nenhum atacante foi cogitado, nem mesmo Vinícius Júnior, que vive grande fase. Neymar não merecia mesmo estar lá, pois não tem jogado absolutamente nada e para mim é um “ex-jogador em atividade”, pois aos 31 anos, ficou aquém da expectativa criada em torno dele. Para quem já teve Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Kaká entre os melhores, é muito triste perceber que o futebol brasileiro está na descendente. Culpa dos treinadores medíocres, que estão milionários e que acabaram com o nosso futebol, transformando-o em retranca, porrada e marcação dura. Por isso, estamos em busca de um técnico estrangeiro, para tentar recuperar o que um dia era só nosso: o futebol de toque, drible, tabela e gol, que os europeus copiaram e hoje nos superam e muito.