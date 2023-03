Pedro Lourenço é o melhor sócio que o fenômeno poderia conseguir

A boa relação entre Ronaldo Nazário e o empresário do setor varejista Pedro Lourenço ganhou força e os dois vão comandar o destino da Raposa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Antecipei ontem, no meu Blog no Superesportes e meu canal de YouTube, com exclusividade, que o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH, está comprando 20% das ações de Ronaldo Fenômeno na SAF do Cruzeiro. Dessa forma, o Fenômeno ficaria com 70%, ainda majoritário, Pedro com 20% e o clube com 10%. A negociação acontece há algum tempo, e eu vinha acompanhando, até que minha fonte resolveu abrir o jogo e me dizer quem era o comprador. Fiquei numa felicidade só, pois Ronaldo acertou em cheio ao procurar um parceiro do tamanho de Pedrinho, amado pelos cruzeirenses e que não deixou o clube fechar as portas no momento mais delicado de sua história. Até alimentação para os atletas Pedrinho forneceu, além de pagar salários, dívidas e bancar patrocínio. Como grande empreendedor que é, Pedro e o Supermercados BH patrocinam o esporte e os clubes mineiros. Mesmo sendo cruzeirense, ele jamais deixou de ajudar os rivais.





Fiquei feliz também porque desde dezembro, ainda lá em Doha, quando fiz aquela entrevista exclusiva com Ronaldo Fenômeno, amigo e parceiro de longa data, eu já havia sugerido a ele que buscasse um parceiro que pudesse injetar grana para contratações e quitasse parte das dívidas. No dia em que Pedrinho e eles se encontraram no Hotel Fairmont, QG da Fifa, para onde eu ia todas as noites encontrar com os ex-jogadores que convivi na Seleção Brasileira, e outros que lá peguei amizade, de outras seleções, eu imaginei que estariam falando justamente dessa parceria, e não deu outra. Pedrinho tem ajudado na reformulação da Toca II, que vai ficar ainda melhor. Não confirmei os valores da negociação para a compra dos 20% de Ronaldo, mas o Superesportes diz que será algo em torno de R$ 100 milhões, um aporte espetacular, que deverá ser usado, em parte, para a contratação de reforços para a formação de um grande time para o Brasileirão.





Ronaldo e Pedrinho será uma dupla imbatível. Ricos, famosos, empreendedores e vencedores nas suas áreas de atuação. Eu diria que são duas “águias” voando lá em cima e percebendo o que será melhor para o Cruzeiro. São dois grandes empresários. As empresas do Fenômeno vão muito bem, obrigado. O Supermercados BH é o maior das nossas Minas Gerais, a quinta rede de Supermercados do país. Não à toa, seu dono, nosso Pedro Lourenço, é um homem bilionário, fruto do seu belíssimo trabalho e dos 26 mil colaboradores que fazem do Supermercados BH essa potência, com destaque para a minha querida Kátia, diretora de marketing, competentíssima. Então, se esses dois craques se unem, é sinal de que o Cruzeiro voltará forte, para se ajustar e ganhar taças. A história do Cruzeiro e o DNA mostram um clube vencedor, campeoníssimo, que só caiu porque foi usurpado e roubado, segundo a Justiça. Ficou dois anos no inferno e, ano passado, já com Ronaldo como dono, foi campeão com uma campanha espetacular. No mesmo ano, Ronaldo fez subir o Valladolid, clube que ele é dono na Espanha, e o Cruzeiro. Uma alegria só.





A notícia que publicamos ontem explodiu como uma bomba, servindo de pauta para todos os veículos e companheiros sérios que nos dão crédito e nos respeitam. “A China Azul” colocou nossa audiência lá em cima, pois Pedrinho é amado pela torcida. Ele já foi homenageado por ela, que o carregou nos ombros no Barro Preto, em Lafaiete, na Caravana do Cruzeiro, e no Mineirão. Porém, acho pouco. Depois que o contrato for assinado e sacramentado, espero que os torcedores façam uma homenagem gigantesca a ele, no Mineirão, no primeiro jogo em que ele estiver sentado ao lado de Ronaldo Fenômeno. Pedrinho merece todas as homenagens, pois salvou o Cruzeiro da insolvência, lá atrás, quando ninguém queria assumir.





E já sugeri a ele e Ronaldo que se sentem com Pedro Bruno, secretário da Infraestrutura do estado, para resolver a questão do Mineirão. O Gigante da Pampulha tem que ser administrado pelos clubes, e tenho certeza de que Pedrinho usará seu prestígio para conseguir resolver esse imbróglio. Com a dupla Pedro-Ronaldo e as 60 mil vozes da “China Azul” empurrando o Cruzeiro nos jogos no Brasileirão e Copa do Brasil, não tenho dúvida de que coisas boas e grandes vitórias virão. Que Pedrinho e Ronaldo assinem logo o contrato e toquem seu clube de coração com a maestria e sucesso com que tocam suas empresas. Dois vencedores, dois cruzeirenses, dois amigos e dois grandes empreendedores. Obrigado, Pedro Lourenço. A torcida azul o idolatra e reverencia.