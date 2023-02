O português Jorge Jesus é o técnico ideal para a Seleção Brasileira, por tudo que fez no Flamengo em 2019 (foto: AFP)



Num dia muito triste para mim, e eu explico abaixo, tenho que buscar forças para escrever esta coluna, confesso, tomado por uma imensa tristeza e grande emoção. Mas a vida tem que continuar até que Deus nos chame. É difícil falar de futebol, quando se perde alguém da família, mas essa é a minha profissão e tenho um compromisso com o meu leitor e minha amada empresa, Estado de Minas. Vou abordar o tema Seleção Brasileira e o novo treinador. Pelo jeito, Carlo Ancelotti não vai largar o Real Madrid e estou achando que esse cargo, vago desde a saída de Tite, vai cair no colo do português Jorge Jesus, que tanto o deseja.

Aliás, eu acho o técnico ideal, por tudo o que fez no Flamengo em 2019. Um time que jogava bonito, goleava, convencia e fazia até os torcedores adversários vê-lo jogar e admirá-lo. Sei que a segunda opção do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é José Mourinho. Porém, esse é retranqueiro, marrento e suas equipes jogam feio. Para ganhar a curto prazo, Ancelotti seria a melhor opção. Para um trabalho de médio prazo, para resgatar nosso verdadeiro futebol, Jorge Jesus é o cara.

Nossa história é rica e começou com a genialidade de Garrincha e Pelé, em 1958, e terminou com Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, em 2002. De lá para cá, não tivemos mais nenhum craque em atividade, pois em 2006, esses mesmos campeões já não tinham a motivação e o futebol de quatro anos antes. Andamos carentes de craques, treinadores e grandes times, haja vista que estamos a procura de um técnico europeu. Inversamente a isso, temos visto estádio cheios, com média de público excepcional, e os clubes se transformando em empresas. Talvez esteja aí o grande caminho para voltarmos aos bons e velhos tempos do nosso futebol, mas isso só será possível com um trabalho desde as divisões de base dos clubes e seleção até os profissionais.

Um resgate do nosso verdadeiro futebol, de toque, dribles, tabelas e gols. Espero, realmente, que um técnico estrangeiro, possa nos devolver isso. Infelizmente, no Brasil, não há um treinador com essa capacidade. Não temos mais Zagallo e Parreira, que se aposentaram, nem Luxemburgo, para mim, um dos melhores de todos os tempos. Não temos mais os saudosos Telê e Carlos Alberto Silva, meus mestres, que me ensinaram muito e se tornaram meus grandes amigos. Por isso sou saudosista, pois convivi com os melhores, de todos os tempos.

Pobre futebol brasileiro, maltratado dentro e fora das quatro linhas por dirigentes inescrupulosos, fracos e tendenciosos. E os técnicos que mandam “bater, pegar, matar a jogada” são os grandes responsáveis pelo nosso péssimo momento. Ao contrário da maioria, Telê e Carlos Alberto Silva brigavam com seus jogadores, se eles batessem nos adversários. Eles pregavam futebol de verdade, coisa que a maioria dos técnicos enganadores, não conhece. E você, torcedor, quem seria o técnico ideal para a Seleção Brasileira?

ANA PAOLA FELTRE

Perdemos, ontem, uma grande amiga, que faz parte da minha história em BH. Conheci Ana Paola Feltre juntamente com seu marido e meu irmão, Rodrigo, numa tarde, numa lanchonete na Savassi. Logo Rodrigo se apaixonou por aquela que seria sua eterna namorada e mãe do seu filho, Luiz Felipe. Lá se vão 37 anos e temos muitas histórias de viagens, festas, perrengues. Paola era muito alegre, criativa e cheia de vida. Perdeu a mãe, Virgínia, muito jovem, e amadureceu com isso. Aos 52 anos, morreu nos braços do único e grande amor de sua vida, meu querido irmão Rodrigo. Ela partiu jovem, assim como sua mãe, mas é sabido que só a carne e a matéria se foram. Sua alma, seu espírito e sua alegria, continuarão conosco, até que possamos nos encontrar, lá no plano para onde ela foi.

Rodrigo, Luiz Felipe, demais familiares e amigos, a Paola continua com sua luz e sua alma junto a vocês. Saibam que ela jamais se afastará, embora tenha deixado esse vazio entre todos nós. Que Deus a receba e conforte o coração de todos vocês. Estamos arrasados e devastados, mas o Criador é soberano, e sabe de todas as coisas. Que nossa querida Paola descanse em paz e esteja ao lado de sua mãe, olhando por todos vocês. Saudades eternas.