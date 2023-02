Neymar atrai coisas ruins pelo seu comportamento midiático

Atacante Neymar torce o tornozelo direito contra o Lille, pelo campeonato Francês, no fim de semana, e não tem prazo para voltar a campo (foto: Frank Fife/AFP)







A gente pode não gostar do jogador A ou B, mas toda vez que há uma contusão devemos torcer para que não seja nada grave e que o atleta volta o mais rapidamente possível. Neymar machucou os ligamentos do tornozelo direito, sem prazo para voltar a atuar. Foi no jogo com o Lille, pelo Campeonato Francês, neste fim de semana. Conforme a ressonância, não houve fratura. Menos mal, que ele se recupere a tempo de jogar contra o Bayern, pelo jogo de volta da Champions League, quando o time francês precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. No jogo de ida, Neymar não jogou nada, mas parecia um jogador comum em campo. Nem uma arrancada, tabela ou chute a gol, assim como Messi, que estava completamente sumido. Mas o argentino é campeão do mundo. Mbappé, vice-campeão, com três gols na final – ele que foi campeão em 2018, marcando um gol contra a Croácia na grande decisão, aos 18 anos – é outro que está com o moral lá em cima. Só mesmo Neymar é considerado um fracasso em Seleção Brasileira.





Quero abordar um tema importante. Após a derrota para o Bayern, Neymar foi visto num torneio de poker de uma empresa que o patrocina, e foi criticado pela imprensa francesa, que o detesta, e a torcida. Concordo com o técnico Galtier, que disse que na folga o jogador tem o direito de jogar poker. Porém, depois de uma derrota, Neymar deveria se preservar em casa. Poderia chamar seus asseclas (parças), e ele tem muito sanguessuga, e jogado poker em sua casa, longe das câmeras. Porém Neymar gosta das redes sociais, do Instagram, da badalação e, nesse campo, ele é um fenômeno, com milhões de seguidores e muita polêmica. Aos 31 anos, Neymar não é mais uma criança e deveria muito bem entender a hora de se expor e a hora de recuar. Entretanto, não há ninguém a sua volta para orientá-lo e dizer o que deve ou não fazer. Mas, pensem bem, quem vai querer dar conselho a um cara com mais de 30 anos?





Como escrevi outro dia, Neymar é o maior fracasso dos últimos tempos, em cima da expectativa criada em torno dele. Ficou aquém do que dele se esperava, e eu não acredito mais em seu futebol, ainda mais depois de sucessivas contusões no mesmo tornozelo operado. Ele pode estar bilionário, mas vai ser lembrado pelo fracasso em campo e não pelos dribles e belos gols que já fez. Hoje, Neymar está lá pelo septuagésimo lugar entre os grandes jogadores de futebol, como diz meu amigo, Nílson César, narrador da Jovem Pan.





Infelizmente, não podemos colocá-lo no mesmo patamar de Messi, Mbappé e CR7. Pra mim, ele está naquela prateleira com Hazard, Pogba, Dybala e outros menos votados. Infelizmente ele era nossa única esperança de melhor do mundo, mas se perdeu por sua vaidade, excesso de exibição, festas na pandemia, Carnaval fora de hora, quando foi para a Sapucaí escorado em muletas, e por aí vai. Um cara que nunca se posicionou contra o racismo, mesmo sendo negro, que nunca comprou uma briga por causas sociais, e que não se posicionou sobre a condenação de seu ídolo, Robinho, que pegou nove anos por estupro coletivo, na Itália. Um ídolo, por menor que ele seja, tem essa responsabilidade. Vamos ver como vai se posicionar quando a sentença de seu grande parceiro, Daniel Alves, for divulgada.





Até aqui, ele, Tite e Thiago Silva, que idolatravam Alves, estão em profundo silêncio. O PSG está doido para se livrar dele, mas a única oferta que surgiu foi do Chelsea, que quer pagar algo em torno de R$ 300 milhões. A desvalorização do jogador foi gigantesca. Talvez algum clube árabe o contrate para ser uma espécie de jogador exibição. Como por aquelas bandas o petróleo e o gás correm soltos, dinheiro não é problema. Ele deverá engordar ainda mais sua volumosa conta bancária, saldo do seu trabalho, sendo vencedor ou não, mas nunca vai figurar entre os grandes da história, exceto pelos baba-ovo e pela geração “nutella”, essa que acha que o futebol foi “inventado” por Neymar.





Galo na Venezuela

Tudo o que eu tinha de falar sobre Galo e Carabobo escrevi na coluna de segunda-feira e gravei no meu Blog no Superesportes, mas, é claro, espero uma grande vitória alvinegra, mesmo sem Hulk, seu principal jogador, voltando de lá classificado, mesmo ainda tendo o jogo de volta. Logo após a partida, leia a minha coluna on-line no nosso site e assista ao meu comentário no meu Blog. É o Galo na pré-Libertadores, em busca de uma vaga na fase de grupos, no ano mais importante de sua história, pela inauguração da belíssima arena MRV, que será entregue ainda este ano. Como diz a torcida: “Vai pra cima deles, Galo!”