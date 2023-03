Dinheiro faz a diferença se houver gente qualificada no comando

Apesar de ter entrado para a história do Flamengo com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival Júnior foi demitido em 2022 (foto: Gerardo MENOSCAL / AFP)

Não adianta ter muito dinheiro e faturar R$ 1 bilhão e 200 milhões ao ano se o comando é fraco e ineficiente. Reconheço que Rodolfo Landim e Marcos Braz têm história com a conquista de duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, sem contar títulos inexpressivos como as duas primeiras Supercopas e uma Recopa que eles também ganharam. Contrataram jogadores a peso de ouro e fizeram um excelente trabalho nos dois primeiros anos da gestão, não esquecendo jamais que foi o ex-presidente Bandeira de Melo quem saneou o Flamengo e o tirou das dívidas gigantescas. Hoje o clube é superavitário e contrata quem bem entender. Reconhecido isso, é preciso dizer que o dono do Flamengo são os 50 milhões de torcedores, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e que tanto Landim quanto Braz estão presidente e diretor de futebol, respectivamente. Eles não são donos de nada e têm que prestar contas ao torcedor.





Ao demitirem Dorival Júnior, para mim um dos profissionais mais éticos e corretos, os dirigentes rubro-negros deram um tiro no pé. Contrataram o péssimo caráter Vitor Pereira, português que se tornou odiado pela torcida do Corinthians pela sacanagem que fez com o clube paulista. Em um mês, ele perdeu a Supercopa, protagonizou o maior vexame da história do Flamengo, ao não chegar à final do Mundial, e foi derrotado na Recopa, no Maracanã. O português pode até “pedir música no Fantástico”! Incompetente ao extremo, perdeu todos os títulos que disputou no país. É esse treinador com o qual Landim e Braz morrerão abraçados, em breve. Outra coisa: jogador não tem que escolher ou pedir treinador A ou B. Eles estão fazendo uma corrente para a manutenção de Pereira, mesmo após tantos fracassos, mas acho que a diretoria não conseguirá segurar o técnico, caso perca o estadual, que, aliás, não vale nada, mas para Pereira representará sua manutenção.





O Flamengo jogou dinheiro fora repatriando o “coringa” Gérson. Quando o cara é chamado de Coringa é porque não joga nada em posição nenhuma. Até reconheço a qualidade técnica dele, mas é um meio-campo que nunca marcou ninguém. Se tivesse dado certo na Europa, teria ficado por lá. O Olympique de Marseille não o quis e o Flamengo pagou R$ 80 milhões por sua volta. Um erro grave. Era melhor pegar esse dinheiro e melhorar o contrato de João Gomes, puro talento e qualidade, vendido ao futebol inglês. Este sim, jovem, 20 anos, e com futebol de gente grande. Outros erros crassos foram as contratações de Cebolinha e Vidal. O primeiro é uma mentira. Fez duas partidas boas no Grêmio e iludiu todo mundo, inclusive o fracassado Tite. No Benfica, foi reserva o tempo todo e o Flamengo gastou outra fortuna para trazê-lo. Vidal é um ex-jogador em atividade. Além de ter desrespeitado o clube, ao dizer que queria disputar a Libertadores por um clube chileno. Naquele momento os dirigentes deveriam ter rescindido com ele.





O Flamengo está refém de jogadores como Gabigol, que foi um fracasso na Europa e ninguém mais quis, e que manda no clube, e de outros jogadores que parecem não ter mais interesse na conquista de taças. Estão acomodados. Outro erro de planejamento foi o de dar 50 dias de férias, quando o Flamengo tinha três taças para disputar. Enfim, nem sempre o dinheiro é sinal de sucesso. E, para fechar, o Flamengo precisa entender que técnico português de alto nível só há 3: JJ, Abel Ferreira e José Mourinho. Os outros, como esse Vitor Pereira, não passam de ilusão. A pergunta que não quer calar é a seguinte: em caso de demissão de Vitor Pereira, os dirigentes terão a humildade de ligar para Dorival Júnior, pedir desculpas e recontratá-lo? Acho difícil. Landim e Braz vão preferir morrer abraçados ao atual português do que admitir os erros sucessivos. Eu já disse: toda vez que o Flamengo faz uma covardia com alguém a temporada termina ruim. Essa começou assim e acredito que terminará ainda pior, a não ser que haja mudança no comando técnico. Eu mandaria Braz e Vitor Pereira embora. Não vejo um caminho melhor para o Flamengo entrar nos eixos. Porém, em entrevista ao Blog do competente amigo, Mauro Cezar Pereira, Landim disse que Braz só sai se quiser e que o treinador Vitor Pereira está mantido, pois ele acredita em seu trabalho. Pelo jeito, o Flamengo contratou gato por lebre! Depois não digam que não avisei, pois tenho feito isso, desde que esse português chegou.