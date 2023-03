O técnico do São Paulo e um dos maiores nomes do clube na história, Rogério Ceni, vive situação delicada do comando da equipe (foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do São Paulo, está em conflito com os jogadores, torcida e dirigentes. Os resultados ruins têm ligado o sinal de alerta e a manutenção dele está cada mais difícil. Tenho uma máxima que aprendi com o Zico, numa entrevista: ídolo não deve treinar a equipe e o clube no qual se consagrou. Concordo, plenamente. Zico nunca quis ser presidente do Flamengo, tampouco treinador. Rogério Ceni começou sua carreira de técnico no São Paulo. Foi demitido e seguiu para o Fortaleza, onde fez belíssimo trabalho. De lá foi para o Cruzeiro, onde não se deu bem e acabou no Flamengo, sagrando-se campeão brasileiro em 2020, mesmo com futebol ruim. Agora, de volta ao São Paulo, bate de frente com quase todos e sua situação está ficando insustentável. Há quem diga que o clube paulista já conversa com Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que foi demitido do Flamengo, injustamente.





David Luiz até 2024

O Flamengo já fala em renovar com o zagueiro até dezembro de 2024. Eu não entendo os dirigentes, tampouco os clubes. Será que o Flamengo, com toda a sua estrutura, situação financeira estável e qualidade não consegue subir dois zagueiros jovens e competentes? David Luiz tem feito péssimos jogos, com condição física precária. Nos seus melhores momentos, nunca foi um zagueiro confiável e participou do vexame dos 7 a 1 em 2014. Quando saiu do Arsenal, a torcida soltou foguete, porque ele nunca agradou. Repatriar jogadores em fim de carreira virou moda no futebol brasileiro e o que é pior: com salários de Europa. Acho isso vergonhoso. Como o dinheiro não é dos dirigentes e o Flamengo ainda não virou empresa, a farra continua.





Ronaldo virou vidraça

Acho curioso os ataques que Ronaldo Fenômeno tem sofrido por parte de ex-jogadores. Eles criticam o ex-atacante dizendo que “ele não pôs um centavo no Cruzeiro e que ganhou o clube de graça”. Discordo completamente. Ronaldo é uma marca mundial que já agregou valor ao clube, além de fazê-lo subir com campanha brilhante e contratações corretas. Luta para pagar uma dívida bilionária e o rombo deixado pela antiga gestão, acusada de corrupção pela Justiça. Quando o Cruzeiro estava na lama, quase caindo para a Série C, não vi os ex-jogadores tentando ajudar. Jogar pedra na vidraça todo mundo quer. Ronaldo tem o apoio da esmagadora maioria da torcida azul e tem feito um trabalho muito bom, dentro de suas possibilidades, com os pés no chão, pagando salários em dia e trabalhando dentro de sua realidade. Mais respeito com o ídolo e hoje um dos donos do Cruzeiro.





Hulk tá voando

Depois de admitir no Esporte Espetacular, que “pensou em rescindir seu contrato”, várias noites, em conversa com sua esposa, pelo péssimo começo no Galo, o atacante Hulk está voando e já é um dos maiores ídolos da torcida em todos os tempos. Se cuida muito, joga com vontade e marca muitos gols, de todas as maneiras. A carreira de Hulk é curiosa. Brilhou no Porto, depois jogou no Zenit da Rússia e na China para chegar ao Atlético. Nenhum grande clube europeu o quis. Na Seleção Brasileira não fez nenhum gol em jogos oficiais – tem 11 gols em amistosos e um pela Seleção Olímpica, em Londres, na derrota para o México. Participou como titular do vexame dos 7 a 1, no próprio Mineirão, mas conseguiu dar a volta por cima, e o Galo deve a ele as conquistas da Copa do Brasil e Brasileiro, em 2021. Aos 36 anos, está voando mais do que muito atacante jovem. A gente percebe a dedicação de Hulk e sua vontade de jogar, mas poderia ser menos “reclamão”, pois quer “apitar” os jogos.