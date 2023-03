Galo empata fora de casa e vai decidir no Mineirão

Atlético empatou com o Millonarios por 1 a 1 (foto: JUAN BARRETO/AFP)

O Atlético conseguiu um bom resultado ao empatar com o Millonarios, em Bogotá, por 1 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores, e deixou para o Mineirão a possibilidade de se classificar para a fase de grupos. O time alvinegro teve mais chances que o adversário e andou perdendo alguns gols que não costuma perder. Mas valeu pelo golaço de Paulinho, por cobertura, uma pintura, e pela atuação de Hulk, que mais uma vez participou dos principais lances da equipe. Acredito que em casa, diante dos 60 mil torcedores, o Galo não terá dificuldades de confirmar sua entrada na fase de grupos. É o que eu espero e a torcida alvinegra também.



O técnico Eduardo Coudet optou por uma escalação mais defensiva, com Otávio ao lado de Allan. Ele fez certo, pois o Millonarios tinha muito mais qualidade do que o Carabobo. Mesmo assim, as melhores chances foram alvinegras, com Paulinho e Hulk. Aliás, o artilheiro alvinegro só perdeu um gol pelo excesso de preciosismo, ao tentar tocar por cobertura, diante do goleiro, quando a melhor opção seria chutar rasteiro ou mesmo tentar driblá-lo. São decisões em milésimos de segundos que, em alguns casos, podem definir uma partida.



O Atlético era vulnerável pelo lado esquerdo, onde Dodô tomava um baile. Por ali, o time da casa construiu suas melhores jogadas. A cobertura não era eficiente. E quando todos esperavam o 0 a 0 no primeiro tempo, houve um escanteio pelo lado de Dodô. Na cobrança, Silva, entre Edenílson e Jemerson, subiu sozinho para fazer Millonarios 1 a 0. Uma falha incrível.



É preciso entender que na fase preliminar da Libertadores a coisa funciona um pouco diferente, pois os jogos são eliminatórios e se você tem um mau resultado fora de casa fica difícil para reverter. Se a coisa ficasse só no 1 a 0, eu não me preocuparia, pois no Mineirão o Galo tem todas as condições de fazer um grande jogo e vencer, ainda mais diante dos 60 mil torcedores que lotarão o Gigante da Pampulha. E para dizer a verdade, o Atlético tinha condições de buscar o empate, justamente por ter feito um bom primeiro tempo. Mas o Millonarios voltou amassando o Atlético, marcando pressão e dificultando a saída de bola. Aos poucos, porém, o Galo foi se ajeitando e impondo sua superioridade, pois, tecnicamente, era infinitamente superior. E o gol que Hulk tentou fazer por cobertura, na primeira etapa, foi feito por Paulinho. Lançado entre os zagueiros, ele não hesitou e dar um toquinho por cima do goleiro, que não esboçou a menor reação: 1 a 1, num golaço espetacular. E o Atlético estava mais bem postado, consciente de que poderia virar e levar um resultado muito bom para BH.





É preciso lembrar que este ano será especial para o Galo, pela inauguração de sua casa própria, a belíssima Arena MRV. Ali, o Galo será quase imbatível com 47 mil torcedores empurrando a equipe. E agora há um motivo a mais para chegar a fase de grupos. A Conmebol decidiu que a final da Libertadores será no Maracanã. Já pensou a massa atleticana invadindo o Maraca para um grande final em busca do bicampeonato? Seria fantástico. Nesta temporada, o Flamengo, clube mais rico do país, com faturamento de R$ 1,2 bilhão por ano, está mal das pernas e não deverá ter sucesso caso insista em manter o péssimo Vitor Pereira. E o Palmeiras, ainda muito organizado e com um técnico vencedor, seria o grande adversário. Teremos um Brasileirão muito disputado, acredito eu, pois Fluminense, Grêmio, Corinthians, Internacional, Atlético e Athletico-PR estarão muito parelhos. Já na Libertadores, competição traiçoeira, não dá para apostar muito, mas nas últimas edições só tem dado finais brasileiras, exceto em 2019, quando o Flamengo bateu o River Plate, de virada.





E com o apito final do árbitro, o Galo levou para BH um empate com sabor de vitória, pois mesmo sendo o Millonarios uma equipe bem organizada, não acredito que fará frente ao Atlético, com casa cheia. A equipe colombiana deverá jogar por um novo empate para tentar decidir nas penalidades. Como escrevi na coluna anterior, não há como cobrar muito das equipes, pois os estaduais não são parâmetro para avaliação e a temporada está só no começo, lembrando que o Atlético tem um treinador novo, com filosofia a implantar e muita coisa para ajustar ainda. O que me preocupa é que o Atlético contratou jogadores que não foram campeões em seus clubes. Edenílson e Patrick, que se destacaram no Internacional, não ganharam nada em nível nacional e internacional, e eu parto da premissa que uma equipe deve sempre se reforçar com jogadores acostumados a levantar taças importantes. De qualquer forma, ainda se ajustando, o Atlético vem fazendo o seu papel e o dever de casa. Quarta-feira não há outro resultado. É vencer, vencer, vencer, como diz o refrão de seu hino, e comemorar a classificação para a fase de grupos da Libertadores.





Fracasso





O PSG e Neymar fracassaram em mais um ano para o projeto Champions League. Mesmo sem poder atuar, pois será operado no Catar, Neymar foi um fracasso nessa temporada, e mais uma vez desfalcou seu time em uma fase importante da principal competição europeia. O jogador, que valeu R$ 1 bilhão em sua transferência do Barcelona para o time francês, está em baixa e seu valor caiu em um terço. Acredito que deva haver um desmanche no time francês, com as saídas de Messi, que deverá voltar ao Barcelona, Mbappé, que poderá ser contratado pelo Real Madrid, e do próprio Neymar, que, por enquanto, não tem nenhum gigante interessado em seu concurso. O Chelsea acenou com uma proposta de 50 milhões de euros, mas, com a cirurgia, não sabemos se o clube inglês vai manter o que ofereceu. Neymar foi um grande fracasso na Europa!