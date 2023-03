A Libertadores é logo ali. O Galo precisa da vaga

Atlético passou pelo Carabobo, da Venezuela, na segunda fase da competição continental, e agora precisa superar os colombianos do Millonarios para entrar na etapa de grupos (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)







O Atlético enfrenta o Millonarios, da Colômbia, em jogo de ida, lá no El Campín, pela pré-Libertadores. Esse Galo do técnico argentino Coudet não me convenceu ainda, pois montou sua equipe com “restolhos” que não deram certo em outros clubes. Porém isso não implica dizer que não darão certo no time mineiro. Podem sim encaixar e deslanchar. Outra coisa: é muito cedo para tecermos avaliações, pois a temporada está apenas começando no Brasil e os estaduais não são parâmetro para nenhum tipo de avaliação. Competições falidas, retrógradas e ultrapassadas, que só existem porque também existem as federações, que tem como maior trunfo eleger o presidente da CBF. Mas isso é assunto para outra coluna. O importante é entender que bem ou mal o Galo precisa avançar, para, aí sim, entrar na Copa Libertadores, pois se não passar pelo clube colombiano não entrará na Libertadores e terá como consolo a Copa Sul-Americana, que nada mais é do que a segunda divisão da Libertadores.





De qualquer forma, não será um jogo fácil para o time mineiro. O adversário é infinitamente superior ao Carabobo, time venezuelano com o qual o Atlético teve dificuldades. A equipe colombiana vai tentar abrir uma boa vantagem em Bogotá, hoje, para tentar um empate no Mineirão, não há dúvida disso. Só que no Gigante da Pampulha, com 60 mil vozes empurrando o Galo, acho difícil os adversários conseguirem seu intento. Com a grande fase de Hulk, então, o Galo é quase imparável. Na teoria tudo funciona bem, mas, na prática, a banda toca diferente. Salários atrasados não são um “privilégio” do alvinegro. Várias equipes no país passam por dificuldades financeiras e não está fácil ajeitar a casa. A criação da Liga seria uma das saídas, mas os clubes e dirigentes, vaidosos, são desunidos e ficam estacionados, com picuinhas. Rodrigo Caetano é um cara da bola e sabe muito bem contornar esse tipo de problema, contando sempre, é claro, com o apoio de Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Daí a importância de o Galo entrar na fase de grupos da Libertadores, para faturar mais, colocar os salários em dia e fazer o torcedor sonhar com o bi da competição. Por isso, uma boa largada, fora de casa, será um passo gigantesco para realizar esse desejo.





“Cagando regra”

Ronaldo Fenômeno disse em seu canal que a “imprensa está cagando regra” quando fala que o Cruzeiro precisa contratar. Sou amigo e fã do Fenômeno em todos os aspectos, mas nisse eu discordo. Ninguém está “cagando regra” e sim expondo a realidade de um time fraco para a disputa da Série A. Todos sabemos as dificuldades financeiras e a forma como Ronaldo adquiriu o Cruzeiro, mas quando resolveu comprar o clube sabia das dificuldades. Ele tem recebido o apoio da torcida e sempre terá o apoio desse amigo aqui, pois é uma marca mundial e só fará bem ao clube. Entretanto, mostrar a realidade é o papel da imprensa séria, que não joga a sujeira para debaixo do tapete. O Cruzeiro tem um excelente treinador, mas precisa de seis a oito jogadores de nível para se manter na elite. Ninguém está pedindo título, pois todos enxergamos a realidade, mas um time decente, em condições de realizar uma boa campanha, é obrigação.





Neymar

Que ele tenha uma cirurgia bem-sucedida e se recupere rapidamente. Porém, com a sinceridade que me é peculiar, que não seja mais chamado para a Seleção Brasileira. Não fará a menor falta, já que com as sucessivas contusões – uma pesquisa na França mostra que ele teve 27 contusões ao longo de sua carreira na Europa, Barcelona e PSG –, ficou inativo por quase três temporadas. Para mim, Neymar é fim de linha. Não acredito mais no seu futebol, nem tampouco no seu comportamento dentro de campo. O campeão do mundo com a França, Christophe Dugarry, em 1998, vibrou com a contusão de Neymar e isso é desumano. Como um ex-jogador pode dizer isso, principalmente em rede nacional na França. Eu torço pela recuperação rápida, pois Neymar é um ser humano. Porém vou usar a frase do meu amigo e grande jornalista Chico Maia: “Neymar não passa de um foguete molhado”.





Dia Internacional da Mulher

As mulheres estão dominando o mundo e isso é muito bom, pois elas têm mais discernimento, capacidade e competência do que nós, homens. Os preconceituosos e machistas não deixaram as mulheres crescerem ao longo dos séculos, mas o universo se encarregou disso e, hoje, temos orgulho das grandes mulheres em postos importantíssimos pelo mundo. Nesse Dia, que pertence somente a elas, que as mulheres tenham mais respeito por parte de todos nós, e direitos iguais. Sim, elas merecem e muito. Parabéns a todas as mulheres do mundo e, principalmente, do nosso Brasil.