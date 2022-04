A Copa do Brasil pode ajudar o Cruzeiro financeiramente. E muito!

Torcida do Cruzeiro deposita toda a esperança em Ronaldo, sócio majoritário da SAF celeste (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



O Cruzeiro enfrenta o Remo pela Copa do Brasil, nesta terça-feira, em Belém. O time azul não tem bom retrospecto contra os paraenses, mas é preciso vencer o jogo de ida e ter a tranquilidade no de volta, em casa. Claro que a volta à elite é o objetivo, mas passar de fase na Copa do Brasil representa aporte financeiro excelente. E, cá pra nós, com todo o respeito ao Remo, ele vai enfrentar o maior ganhador da competição, com seis títulos.O técnico Pezzolano terá problemas, principalmente a ausência do artilheiro Edu. Ronaldo assinou o contrato de compra e as novidades surgirão. Parceiros, dinheiro, gente forte ajudando a reconstruir o clube.

Ronaldo não é bobo. Está no futebol há "500 anos" e sabe como deve conduzir um trabalho. A primeira providência foi cortar os caras contratados pelo presidente, que agora só manda na bocha, no cloro da piscina e na sede social. Eles tinham um orçamento de R$ 95 milhões sem ter um centavo em caixa.Ronaldo assumiu, mandou embora e pôs sua equipe. Hoje, trabalha com uma realidade de R$ 35 milhões anuais, que é o que cabe no orçamento. Cada um sabe onde o calo aperta, e o Fenômeno é vivido, dono de clube na Espanha. Ele não é irresponsável e não gasta o que não tem.

A torcida abraçou Ronaldo, entrou na onda do sócio-torcedor e está quase chegando aos 50 mil inscritos que Ronaldo pediu. Uma torcida fantástica, acostumada a ganhar taças importantes, que poucos clubes no Brasil têm. Assim como Grêmio e Vasco, está combalido na Segundona, mas tem que subir. Não há outro caminho.



A aposta e esperança no Fenômeno giram na volta à elite. Acredito muito nele, principalmente porque ele sabe que, voltando à Série A, as receitas subirão de forma espetacular. É o grande caminho para a recuperação.





Tenho gostado do show que a torcida tem dado nos jogos no Mineirão. O Gigante da Pampulha fica bonito, colorido, com apoio integral. Mas Ronaldo sabe que precisa contratar gente grande, que chegue no vestiário e desperte a admiração dos jovens.



Há tantos jogadores sem mercado na Europa que poderiam ajudar o clube a subir! Pense nisso, Ronaldo. Encontre uma brecha para registrar mais jogadores, já que a janela fechou recentemente. Mas, no futebol brasileiro, sempre se dá um jeitinho, e Ronaldo conhece esses atalhos.





Estou ansioso e esperançoso em ver o Cruzeiro na elite outra vez. Para não sair mais. Aposto em você e sua equipe, Ronaldo. Não me decepcione nem aos 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo.





Rodrigo Caetano





Melhor e mais sério profissional do mercado de executivos de clubes, Rodrigo Caetano é especulado na CBF pelo novo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Seria uma grande solução para a nossa Seleção, tão maltratada nos últimos 20 anos, sem um norte.



Caetano é dos profissionais mais corretos que já conheci, competente e, acima de tudo, vencedor. Quando me perguntaram se deveriam contratá-lo, imediatamente eu disse que era o cara certo para levar o Galo aos títulos.





Caso ele saia, o Galo perderá, pois não há no mercado um profissional como ele. E olha que não o conheço pessoalmente, mas tenho uma admiração tão grande por ele que nos tornamos amigos por mensagens e telefonemas trocados.





E olha que a ideia do presidente da CBF é contratá-lo agora, já pensando na Copa e na reformulação para 2023, pois mandou embora todos os diretores da gestão passada.



Onde Caetano for, terá meu apoio. Sério, transparente, que defende sempre as equipes onde trabalha como se fossem suas. Não faz conchavo com empresários e não participa de transações escusas. Se for para a CBF, o futebol brasileiro estará muito bem representado e voltará a ser vencedor.