Ronaldo, contrate reforços urgentemente. Subir é obrigação

Ronaldo é dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Título não importa, pois ninguém quer ter essa taça da Série B em sua galeria; a classificação para a elite, sim. E só se habilitam os quatro primeiros colocados.



A estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro foi decepcionante, com a derrota para o Bahia, em Salvador. Decepcionante, mas não surpreendente, pois vencer lá sempre foi tarefa das mais difíceis. O time comandado por Pezzolano carece de quatro ou cinco reforços, conforme coloquei em colunas anteriores, mas não é uma equipe desorganizada, como nos anos anteriores. Tem corpo, alma e futebol. É apenas o começo da competição, mas é fundamental se colocar entre os quatro ponteiros, até o fim.Título não importa, pois ninguém quer ter essa taça da Série B em sua galeria; a classificação para a elite, sim. E só se habilitam os quatro primeiros colocados.

O Cruzeiro é um dos gigantes do nosso futebol e tem a obrigação de voltar logo para seu lugar de origem. Por mais que Ronaldo insista em dizer que pegou terra arrasada, todos sabiam disso.



Se ele é o Fenômeno, reconhecido internacionalmente como um dos maiores do planeta bola, tem que fazer sua equipe subir. Contrate jogadores, gaste dinheiro e tudo voltará ao normal. Não é hora de pensar em lucro e sim em voltar à elite.





Série A





Palmeiras e Flamengo tropeçaram na estreia, no sábado. O bicampeão da Libertadores, de forma consecutiva, perdeu para o Ceará por 3 a 2, em casa, num dos vexames do time alviverde. O técnico Abel Ferreira destacou o desgaste como consequência. Acho que vai além disso. Talvez o fato de os jogadores acharem que podem vencer na hora em que bem entenderem.



No futebol brasileiro, por mais que uma equipe seja melhor tecnicamente, se a outra jogar fechada, não der espaços e marcar bem, dificulta muito. O Ceará jamais encararia o Palmeiras atuando aberto. Seria a morte. Dentro do esquema do competente Dorival Júnior, faturou três pontos importantes, que farão diferença na soma no final. Já o Palmeiras continuará como favorito, pois tropeços acontecem, mas esse jogo servirá de lição. Como a gente diz em Minas: "Porco magro é que suja a água".





O Flamengo apenas empatou com o Atlético-GO, tomou bola na trave e fez um jogo muito ruim. Está na cara que Paulo Souza e o grupo não deram liga. O português, com o tal jogo posicional, com uma escalação a cada partida, está matando o pouco do equilíbrio que o rubro-negro tinha. Jogadores fora de forma também são responsáveis pelo péssimo futebol.



E, assim, o outro favorito ao título vai deixando pontos importantes pelo caminho. Jorge Jesus, que virá para o carnaval carioca nesta semana, continua a ser o sonho de consumo da nação rubro-negra, mas me parece uma alternativa distante, pois Marcos Braz descarta a demissão de Souza.



Por enquanto o Flamengo vive dias turbulentos, com um time badalado, de jogadores acima da média, mas com futebol pobre. E Andreas Pereira falhou mais uma vez. De seu passe errado saiu o gol do time de Goiânia. Parece que ele não aprendeu ao dar o título da Libertadores ao Palmeiras com um erro crucial na prorrogação, entregando a bola nos pés de Deyverson. E o Fla ainda tem o compromisso moral de comprar o passe dele ao Manchester United. Mais uma bola fora do Marcos Braz e sua trupe.





Violência sem limite

A invasão de torcedores a CTs, agredindo jogadores e dirigentes, chutando carros e dilapidando o patrimônio é inaceitável e crime. Cabe aos policiais identificarem esses bandidos, prendê-los, encaminhá-los à Justiça e que eles sejam penalizados de forma severa. Dez anos de cadeia para cada bandido desses resolveria o problema.





É preciso dizer que os jogadores não perdem jogos porque querem. Há um adversário do outro lado, com gente capacitada também. Existe má fase e vale lembrar que nenhum time do mundo fica no topo eternamente. Dirigentes que dão ônibus, pagam salas e celulares para essas facções são responsáveis também. E acabam ficando reféns delas.



Lugar de protesto é na arquibancada. Centro de treinamento é lugar de trabalho dos jogadores, que têm família e merecem respeito como seres humanos que são.



Em São Paulo a polícia identificou seis bandidos que ameaçaram o goleiro Cássio e sua família. Um deles tem 16 anos. Como no Brasil menores de idade são protegidos - o que é uma vergonha, pois o cara de 16 anos sabe muito bem o que está fazendo -, as gangues os infiltram para não sofrer punições.



O futebol brasileiro, violento e ruim tecnicamente, só é um mundo à parte nos salários irreais que os clubes pagam, sem ter dinheiro. No mais, está inserido numa sociedade odiosa, onde quem torce pelo clube A vira "inimigo" do torcedor do clube B.



A paixão e o ódio andam lado a lado, tirando dos verdadeiros torcedores o prazer de torcer. São os novos e terríveis tempos pelos quais a humanidade passa.