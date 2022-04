Depois de aprovadas as mudanças no contrato da SAF, Ronaldo diz que meta é melhorar competitividade do time para voltar à elite (foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS )





Ronaldo é o novo dono do Cruzeiro – e por aclamação. Só falta agora assinar o contrato de compra, pelo qual ele possui 90% das ações e as Tocas I e II, anexadas à SAF. Era o desejo dele e dos 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Se o contrato não foi o melhor, foi o único que apareceu e, com todos os problemas, houve união do conselho e pressão da torcida para que a votação aprovasse a demanda do Fenômeno. É apenas o começo, mas tudo indica que será um ano diferente dos últimos tempos, quando o clube esteve mais perto da Série C do que da A.





Ronaldo foi um fenômeno dos gramados. Um dos maiores atacantes de todos os tempos. Cobri sua carreira do começo ao fim, principalmente na Seleção Brasileira e Real Madrid. Nos negócios, tem se mostrado um gigante, e suas empresas têm decolado. É dono do Valladolid, da Espanha, que faz belíssima campanha na Série B e pinta como um dos próximos times da Série A da La Liga. No Cruzeiro, em três meses conseguiu pagar dívidas na Fifa, salários em dia e montou um time decente, em condições de estar entre os quatro primeiros na Série B do começo ao fim da competição.





Claro que ainda faltam peças, mas elas poderão ser contratadas até dia 12, já que Ronaldo deverá pagar, ainda hoje, R$ 12 milhões de dívidas com a Fifa para que o impedimento em contratações seja retirado. Ronaldo faz tudo de forma organizada e meticulosa. A corretora que levou Ronaldo para o Cruzeiro disse que havia outras 14 propostas, mas não apresentou nenhuma delas. Recentemente, soubemos que a Partner 777 teria feito oferta maior que a de Ronaldo, mas não houve conversa nem acordo.





Particularmente, acho que o Cruzeiro nas mãos de Ronaldo só tem a ganhar. Ele é um cara do mundo, senta-se com chefes de estado, reis, príncipes, xeques e rainhas. Não terá dificuldades em arrumar parceiros e investidores que possam aportar dinheiro, quem sabe, até para quitar as dívidas de uma vez. O prazo é entre seis e dez anos, mas, pelo que conheço de Ronaldo, é possível surpresas agradáveis para o torcedor azul. Já há um bilionário em BH conversando com Ronaldo para investir. Tenho a certeza de que outros virão. Ao contrário do que dizem, em todas as entrevistas que fiz com ele pelo mundo sempre foi grato ao Cruzeiro, que o lançou para o planeta bola. Ele nunca deixou de mencionar seu amor pelo clube.





Agora, volta como dono e com grandes projetos. O sócio-torcedor é um sucesso. A China Azul abraçou como a um filho e já são quase 50 mil associados. Não tenho dúvida de que essa marca passará dos 100 mil tão logo o torcedor sinta firmeza na campanha na Série B. Não há outra expectativa que não seja a de acesso. Voltar à elite é o principal objetivo e eu não duvido disso. Nos últimos dois anos eu disse que o time não subiria, pela desorganização, falta de planejamento e dinheiro. Agora, estou mais otimista, embora admita que faltam umas quatro peças de nível para dar a sustentação necessária aos garotos. O técnico é bom e inteligente. Conhece futebol. E a equipe de Ronaldo sabe muito bem trabalhar o projeto.





O dia começou tumultuado, com confusão na sede do Barro Preto, torcedores pressionando conselheiros, liminares e tudo o mais. Porém, a noite terminou feliz, com a aprovação por aclamação. Pedro Lourenço, que sempre ajudou o clube e não permitiu que ele fechasse as portas, teve o reconhecimento da torcida, sendo carregado por ela. Ele sempre foi a favor de Ronaldo. Enfim, o Cruzeiro está em paz. Agora, é arregaçar as mangas, pois o campeonato começa na sexta-feira. Se manter entre os quatro primeiros desde a primeira rodada é fundamental para o acesso. Ronaldo-China Azul-Cruzeiro. Tá aí uma parceria que será duradoura e vencedora. Tudo que Ronaldo Fenômeno toca vira ouro. Que seja assim também com o gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube.