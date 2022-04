Conselho entrega Cruzeiro a Ronaldo, por aclamação. Agora, é o time subir

Se o contrato não foi o melhor, foi o único que apareceu, e com todos os problemas, houve união do conselho e Ronaldo é o novo dono do Cruzeiro , e por aclamação. Só falta agora, assinar o contrato de compra, onde ele possui 90% das ações, e as Tocas 1 e 2, anexadas à SAF. Era o desejo dele e dos 9 milhões de cruzeirenses, espalhados pelo mundo.Se o contrato não foi o melhor, foi o único que apareceu, e com todos os problemas, houve união do conselho e pressão da torcida , para que a votação aprovasse a demanda do Fenômeno. É apenas o começo, mas, tudo indica que será um ano diferente dos últimos tempos, quando o clube esteve mais perto da Série C do que da A.





Ronaldo foi um fenômeno dos gramados. Um dos maiores atacantes de todos os tempos. Cobri sua carreira do começo ao fim principalmente na Seleção Brasileira e Real Madri. Nos negócios, tem se mostrado um gigante, e suas empresas têm decolado. É dono do Valadollid, da Espanha, que faz belíssima campanha na Série B, e pinta como um dos próximos times da Série A da La Liga. No Cruzeiro, em 3 meses, conseguiu pagar dívidas na Fifa, salários em dia, e montou um time decente, em condições de estar entre os 4 primeiros na Série B, do começo ao fim da competição.









Particularmente, acho que o Cruzeiro nas mãos de Ronaldo só tem a ganhar. Ele é um cara do mundo, senta-se com chefes de estado, reis, príncipes, xeiques e rainhas. Não terá dificuldades em arrumar parceiros e investidores que possam aportar dinheiro, quem sabe, até para quitar as dívidas de uma vez. O prazo é entre 6 e 10 anos, mas, pelo que conheço de Ronaldo, é possível surpresas agradáveis para o torcedor azul. Ao contrário do que dizem, em todas as entrevistas que fiz com ele, pelo mundo, sempre foi grato ao Cruzeiro, e agora é dono do clube que o lançou para o planeta bola. Ele nunca deixou de mencionar seu amor pelo clube









Nos últimos dois anos eu disse que o time não subiria, pela desorganização, falta de planejamento e dinheiro. Agora, estou mais otimista, embora admita que faltam umas quatro peças de nível para dar a sustentação necessária aos garotos. O técnico é bom e inteligente. Conhece futebol. E a equipe de Ronaldo, sabe muito bem trabalhar o projeto. Agora, volta como dono e com grandes projetos . O programa sócio-torcedor é um sucesso. A China Azul abraçou como a um filho e já são quase 50 mil associados . Não tenho dúvida de que essa marca passará dos 100 mil, tão logo o torcedor sinta firmeza na campanha que virá na Série B. Não há outra expectativa que não seja a de acesso. Voltar à elite é o principal objetivo e eu não duvido disso.