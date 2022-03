O problema envolvendo Cruzeiro-SAF-Ronaldo-conselho vai se arrastar até o dia 4 de abril, quando os conselheiros vão votar a possibilidade de entregar as Tocas I e II à SAF. É uma exigência do ex-atacante azul, que declarou que “sem isso será difícil manter a palavra e assinar o contrato de compra”, já que até aqui assinou apenas uma carta de intenções. Muitos pontos continuam nebulosos, já que não houve, segundo o conselho fiscal do clube, transparência na negociação, pois só o corretor, a corretora e o presidente do clube tiveram acesso à carta de intenção de compra feita por Ronaldo.

Se Ronaldo pede a cessão dos terrenos da Toca da Raposa como garantia, precisa ser mais transparente quanto ao contrato (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)

Alguns torcedores mais exaltados têm ameaçado conselheiros, vazando seus telefones, numa tentativa de intimidar o pleito e o voto do dia 4. Isso é um absurdo e caso de polícia, pois os conselheiros têm o direito de votar de acordo com o que acham melhor para o clube. A verdade é que o atual presidente, o corretor, a corretora e Ronaldo deveriam vir a público e revelar o conteúdo do contrato. O que há de tão importante que o torcedor, os conselheiros e a opinião pública não possam saber? Se o contrato não é venal e leonino, qual o motivo de tanto segredo? Por que o presidente foi sozinho a São Paulo e não levou consigo nem sequer um membro do conselho fiscal, que participou na ajuda da transformação do clube em SAF? São perguntas sem respostas até agora.





Ninguém quer atrapalhar os planos de Ronaldo ou da SAF, haja vista que o time vai muito bem em campo, coisa que não ocorria havia 3 anos. Porém, é preciso que Ronaldo ponha num banco os R$ 400 milhões que diz ter para comprar o clube e a garantia de pagamento dos quase R$ 1 bilhão em dívidas. O conselho diz que “Ronaldo quer comprar o Cruzeiro pagando as dívidas com recursos que o próprio clube vai faturar”. Como, por exemplo, em caso de volta à elite, as receitas de televisão passarão dos R$ 100 milhões. Não entro no mérito se as Tocas poderão ir a leilão ou não, pois sou leigo no assunto, mas já li no Superesportes que a coisa não é bem assim. Especialistas divergem das posições de quem diz que “se não anexarem os ativos Toca I e II à SAF, elas seriam leiloadas e qualquer um poderia comprá-las”.





Tenho conversado com alguns conselheiros, entre os quais alguns que ajudaram na transformação do clube em empresa (SAF), e eles têm sido categóricos em afirmar que se Ronaldo abrir mão do percentual e der, no mínimo, 40% para o clube, ficando com 60%, eles votarão pela cessão das Tocas para a SAF e Ronaldo. Caso contrário, vão endurecer o jogo e dizer não. Resta saber se Ronaldo está blefando, quando diz que sem as Tocas I e II o negócio ficará difícil de ser concretizado. Como até agora ele colocou muito pouco dinheiro, quem sabe surgirá outra proposta ou alguém interessado em realmente por dinheiro de imediato. Ronaldo, segundo consta, terá seis anos para pagar dívidas, que poderão ser prorrogados para dez anos. O corretor disse que havia outras 14 propostas, mas em nenhum momento as tornou públicas. Apenas Ronaldo apareceu 12 horas após o conselho votar o percentual de 90% para ele e a SAF. Continua tudo muito nebuloso e sem explicação. Esse negócio de carta de confidencialidade é bobagem. Por que não abrem o contrato, já que o Cruzeiro é uma instituição privada, mas de caráter público? Ou o futebol brasileiro põe as cartas na mesa e se mostra transparente ou os investidores vão fugir da SAF. Vejo o modelo do Botafogo, com John Textor, o melhor negócio até agora. Bastante transparente, com satisfação ao conselho, torcedores e opinião pública. O Cruzeiro deveria fazer o mesmo. Abram o contrato, já que todos supõem que não há nada de ilícito!





Sorteio dos grupos





Dia 1º de abril teremos o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do Catar. Apesar de a data ser considerada “o dia da mentira”, será um sorteio verdadeiro, e com nossa torcida para que a Seleção Brasileira não pegue adversários fortes já na primeira fase. Quando digo adversários fortes, claro que tiro os cabeças de chave e falo nos coadjuvantes como Dinamarca e outras seleções que evoluíram muito. Há um temor da torcida brasileira de que possamos cair na fase de grupos do Mundial do Catar. Vejo com bons olhos a chegada dos jovens valores, principalmente os que disputaram a Olimpíada de Tóquio. Isso pode dar um gás a mais ao nosso time, mesclando experiência com juventude. E se eles confirmarem aquilo que estão mostrando nas Eliminatórias, poderão fazer a diferença para nosso time.