Edu garante vitória do Cruzeiro; Galo é favorito contra o Coelho na Liberta

Aos poucos, o time foi encontrando os espaços (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Cruzeiro começou em cima, mas faltava aquela criatividade no meio-campo. Ainda assim, criou algumas boas oportunidades e procurou mais a vitória. Como consequência, foi premiado com um gol de Edu, que deu ao clube os 3 primeiros pontos no Brasileirão da Série B. 1 a 0. A primeira boa chance foi com Rodolfo, nos primeiros minutos, que recebeu na cara do gol e se atrapalhou.

Aos poucos, o time foi encontrando os espaços pelas extremas, com seus laterais, mas eram muitos cruzamentos infrutíferos. O Brusque jogava nitidamente para contra-atacar, mas era um time bem armado e que sabia o que fazer com a bola. A torcida azul dava aquela força. Sabia da importância de uma vitória, para não ficar distante dos ponteiros. É só o início da Série B, mas venho falando da importância em se manter entre os 4 primeiros, desde já. Rafael Santos cruzou, Vitor Leque chegou, mas tocou na bola de forma equivocada, cara a cara com o goleiro, e ela foi para o lado.





Esperava-se mais do Cruzeiro na etapa final. Edu estava doido para deixar o seu. Fuzilou, de fora da área, e o goleiro do Brusque segurou firme. Adriano e Jhosefer entraram para as saídas de Vitor Leque e Neto Moura, aos 7 minutos. Por que o técnico não mudou no intervalo? O Cruzeiro precisa achar um camisa 10, um cara que pense o jogo. Waguininho entrou aos 19 no lugar de Rodolfo.

O jogo era muito ruim e o Cruzeiro precisava dos 3 pontos. O Brusque continuava bem posicionado, consciente do que precisava fazer para levar 1 pontinho, já que estreou com vitória. Mas o Cruzeiro tinha Edu. Ele recebeu na frente, chutou em cima do goleiro, pegou o rebote e “só não entrou com bola e tudo, porque teve humildade em gol”, como diria Jorge Ben Jor. Cruzeiro 1 a 0 e a primeira vitória na Série B. O time azul contratou vários reforços, que devem estrear nos próximos jogos.

Vale lembrar que a garotada é fundamental para um bom trabalho, mas os jogadores experientes são importantes para dar sustentação. A vitória sobre o Brusque pode dar a tranquilidade que o grupo precisa para a sequência da competição.

LIBERTADORES

Atlético Mineiro e América fazem o clássico pela competição Sul-Americana. O Galo é o grande favorito, podendo até construir um placar elástico, seguindo firme em busca do bi da competição. É a melhor equipe do país e vai firme para ganhar todas as taças. O Coelho começou perdendo em casa e, caso perca, vai ver bem distante a classificação para as oitavas-de-final.

Para piorar, demitiu o treinador, que classificou o time pela primeira vez na história, para a Libertadores, e trouxe de volta Vagner Mancini, velho conhecido, que largou o Coelho para assumir o Grêmio, sem conseguir salvar o time gaúcho do rebaixamento. Coisas do futebol brasileiro. O cara que serve hoje, não serva amanhã, mas, poderá servir depois de amanhã. São as incoerências do futebol brasileiro.

JOGAÇO

Real Madri e Chelsea fizeram um jogo épico, nesta terça-feira, no Santiago Bernabeu, onde o time Madrilenho ganhou vaga na semifinal da Champions League. O Chelsea venceu, mas não levou, pois foi derrotado por 1 a 0 na prorrogação, depois de construir 3 a 1 no tempo normal.

A distância do futebol europeu para o sul-americano é abissal. Sei que muitos não gostam de ouvir verdades, mas é preciso que isso seja dito. Organização, qualidade, passes, dribles, gols, pouquíssimas faltas, jogadores comprometidos com o trabalho, dirigentes competentes e sérios. Tudo isso transforma o futebol do Velho Mundo num exemplo a ser seguido.