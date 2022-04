Hulk se consolidando como o principal goleador do Brasil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )

O Atlético Mineiro começou a temporada no Brasileirão, mostrando suas esporas e que é o verdadeiro dono do Brasil. Depois de ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Mineiro, o alvinegro lança sua artilharia para buscar o tri das duas competições nacionais e o bi da Libertadores. Como principais concorrentes, há Palmeiras e Flamengo, que tropeçaram. O time paulista perdeu em casa para o Ceará, e o carioca empatou com o Atlético-Go. Correndo por fora temos o Fluminense e o Corinthians. Qualquer coisa diferente disso será zebra, já que não acredito em Internacional, Bragantino ou Botafogo, assim como não creio em São Paulo e Santos.





Hulk continua sendo o cara. Terminou o ano como artilheiro, e começa do mesmo jeito. Já deixou dois nas redes do time colorado, mostrando uma disposição incrível. De vez em quando converso com o comentarista, Edu Panzi, para mim o melhor comentarista das Minas Gerais, hoje. Ele defende a convocação de Hulk para a Copa do Mundo. Discordei, mas os argumentos dele são pertinentes.





Coloquei que Hulk jamais fez um gol em jogos oficiais pela Seleção Brasileira, em Copa do Mundo, das Confederações, América e Eliminatórias, e esteve no time fracassado dos 7 a 1, sendo vaiado, no Mineirão, por cruzeirenses e atleticanos. Panzi defende dizendo que se fosse assim, Leonardo Silva e Réver não seriam campeões, pois tomaram de 6 a 1 do Cruzeiro. Deram a volta por cima e ganharam tudo. É verdade. Se futebol é momento, e Hulk vive o seu grande momento, cabe a Tite olhar para ele com outros olhos.





Porém, há um detalhe importante: as defesas brasileiras e sul-americanas são peneiras e um atacante se dá bem por aqui. Vejam o caso de Gabigol, que fracassou no Benfica e Inter, de Milão, mas que no Santos e Flamengo arrebentou com a bola.





Pode ser o caso de Hulk, pois ele jamais atuou em uma equipe de ponta da Itália, Espanha ou Inglaterra. Foi herói no Porto, que a gente sabe não tem a força dos outros grandes clubes europeus. No mais, atuou na Rússia e China, que são centros bem fracos no futebol. Isso não lhe tira os méritos, mas é preciso saber como se comportará encarando defensores da Alemanha, Inglaterra, França, Espanha ou até Dinamarca. Se Tite chama-lo, poderemos ter o tira-teima.





Cruzeiro





Deixando Hulk e o Galo de lado, já que ambos estão em grande fase, é hora de falar do Cruzeiro, que estreou mal na derrota para o Bahia. Vejo esse time com corpo, alma e vontade, mas isso não é suficiente. Já disse que acredito na volta à elite, desde que Ronaldo contrate 5 ou 6 peças de nível, para deixar a equipe mais forte , com peças de reposição. A garotada tem dado o que pode, mas não é o suficiente. Ronaldo tem que gastar agora, para colher os frutos depois. É hora de investir, gastar, e pensar no lucro a médio prazo.





Nesta terça, no Mineirão, o Cruzeiro tem a chance de se redimir e vencer o Brusque. Não há outro resultado esperado. Começar a temporada perto dos ponteiros, é fundamental. Como Grêmio e Vasco não venceram, menos mal, pois são os principais concorrentes a uma das quatro vagas para a elite.





América





Já o América perdeu para o Avaí e demitiu o técnico, Marquinhos Santos . Isso chama-se falta de planejamento. O cara servia, quando classificou o time para a Libertadores, fase de grupos, agora não serva mais! E, vale lembrar que o Coelho tem um jogo decisivo, quarta-feira, pela competição internacional, justamente contra o Galo, favorito disparado.





Mais uma derrota vai por o América numa situação delicada na Libertadores, quase eliminado.





O Athletico-PR demitiu Alberto Valentim. O futebol brasileiro não muda. A cada derrota, um treinador cai na Série A. Sempre foi assim e está cada vez pior. Uma pena. Pensei que com a chegada do Clube-empresa isso mudaria, mas, não adianta o clube se transformar em empresa e manter dirigentes amadores, que de gestão nada entendem. Pobre futebol brasileiro, maltratado, dentro e fora das quatro linhas!