Godin: bandidos das redes sociais fazem nova vítima

Zagueiro Godín, do Atlético, em lance com Paulinho, do América, no jogo pela Libertadores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Gente odiosa, covarde, que ataca o ser humano, sua família e que acha que não vai responder pelo crime. Ameaça é crime e deve ser punida com os rigores da lei.



- Leia: Os bandidos e covardes das redes sociais, que se escondem atrás de um teclado, voltaram a destilar o ódio e o veneno, dessa vez contra o zagueiro uruguaio Godín , que falhou no gol do América, na quarta-feira. Minha colega Kelen Cristina, uma das profissionais que mais entendem de futebol e que escreve com brilhantismo aqui no Estado de Minas , abordou muito bem o tema em sua coluna, e as autoridades precisam dar um basta nesse tipo de situação.Gente odiosa, covarde, que ataca o ser humano, sua família e que acha que não vai responder pelo crime. Ameaça é crime e deve ser punida com os rigores da lei.- Leia: Atlético defende Godín depois de críticas de torcedores





LEIA MAIS 23:23 - 13/04/2022 Em jogo histórico e com gol em impedimento, Galo empata com o América

04:00 - 06/05/2021 Basta criticar atletas ou clubes para virar alvo do ódio nas redes

04:00 - 10/04/2022 Galo, Palmeiras e Flamengo, nessa ordem, são os favoritos do Brasileiro



Outro dia o ameaçado foi o goleiro Cássio, campeão do mundo com o Corinthians, e sua mulher. Os bandidos, um deles de 16 anos, já identificados, o ameaçaram até de morte, caso não saísse do Corinthians. A polícia prendeu os covardes das redes sociais. Cabe agora à Justiça, condená-los e pô-los na cadeia.



Se tivermos pena de 10 anos para um bandido desses, garanto que ninguém mais vai ameaçar um ser humano, um profissional, um chefe de família. Godín é um profissional exemplar, de três Copas do Mundo, respeitado na Europa, onde atuou por vários anos. Falhar faz parte da profissão de jogador de futebol, como todos nós falhamos em vários momentos de nossas vidas. Isso não permite a ninguém desrespeitar o cidadão, o ser humano e o próprio jogador.Outro dia o ameaçado foi o goleiro Cássio, campeão do mundo com o Corinthians, e sua mulher. Os bandidos, um deles de 16 anos, já identificados, o ameaçaram até de morte, caso não saísse do Corinthians. A polícia prendeu os covardes das redes sociais. Cabe agora à Justiça, condená-los e pô-los na cadeia.Se tivermos pena de 10 anos para um bandido desses, garanto que ninguém mais vai ameaçar um ser humano, um profissional, um chefe de família.





Esses bandidos acham que são o quê? Se apoiam em leis frágeis, para agredir, atacar e ameaçar. Há algum tempo, um desses bandidos me ameaçou. Entreguei o caso a um delegado amigo meu, que o identificou e o prendeu. Diante da polícia e da Justiça, se cagou nas calças e pediu um milhão de desculpas. Foi muito macho atrás de um teclado, mas, diante da lei, se borrou todinho. Covarde! O processo contra ele está correndo.



São todos assim. Revoltados, frustrados e alguns bandidos mesmo, se acham acima do bem e do mal. Não respeitam as leis, as pessoas, as instituições.





Tenho certeza de que o verdadeiro atleticano pode até ter ficado chateado com a falha de Godín, mas garanto que quem é do bem não fez ameaça, não o desqualificou ou coisa parecida.



O verdadeiro torcedor não desrespeita um patrimônio do clube, nem tampouco um ser humano. É fundamental que as autoridades deem um basta nisso. Exigir identificação com nome, CPF, identidade e endereço de quem entra numa rede social é o mínimo. Não pode e não deve ser terra de ninguém.





Hoje esses bandidos invadem CTs, agridem jogadores e dirigentes, chutam carros, fazem o diabo. Como disse Zico, em seu instagram, "o que as autoridades estão esperando para tomar providências enérgicas? A morte de alguém?".



O futebol só tem razão de ser pela emoção, alegria, choro, sorriso, tudo dentro do limite da racionalidade. Chega de tanto ódio, de tanta covardia. Ainda há aqueles que editam posts e colam aquilo que não dissemos, fazendo postagens fakes e usando nossa imagem. Esses também devem ser punidos, exemplarmente.



Vazar o telefone de alguém aqui nos Estados Unidos dá cadeia. No Brasil, os caras fazem isso direto e não acontece nada.



Precisamos de mais penas severas, com vários anos de cadeia, atrás das grades. Lugar de bandido é na cadeia. Quem faz ameaça, briga, agride, mata é bandido e não torcedor. Chega de tanto ódio.



Godín, tenha o meu apoio e solidariedade. Você é um dos grandes jogadores da Seleção Uruguaia, quarta colocada na Copa da África do Sul, com um currículo brilhante. Saiba que o verdadeiro torcedor do Galo pode até te criticar pela falha, mas jamais cometeria a insanidade de te ameaçar. Quem fez isso foi bandido, e lugar de bandido é na cadeia, ainda mais, covarde, que se esconde atrás de um teclado.