Em jogo histórico e com gol em impedimento, Galo empata com o América

O Galo chega aos 4 pontos em dois jogos e o América se complica com apenas 1 ponto em 6 disputados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Um jogo histórico: Atlético Mineiro x América pela Copa Libertadores. O favorito era o Galo, por ter o melhor time, melhor técnico, melhor grupo e mais qualidade, mas o empate prevaleceu. Foi o Coelho quem fez 1 a 0, com um golaço de Felipe Azevedo, mas, no finalzinho, Ademir empatou, em posição de impedimento, conforme mostrou a TV. É uma vergonha não ter VAR na primeira fase da Libertadores.

A Conmebol não tem que ter dinheiro em caixa ou tentar ganhar rendimento. Tem que investir no VAR. Mas os clubes são coniventes, pois não impõem absolutamente nada. O Galo chega aos 4 pontos em dois jogos e o América se complica com apenas 1 ponto em 6 disputados. Choveu demais em BH, mas o gramado do Mineirão estava impecável. O América começou vacilando. Errou a saída de bola e sobrou nos pés de Hulk. Ele chutou e Maidana conseguiu desviar para escanteio. Claro que o América jogaria no contra-ataque. Encarar o alvinegro de igual para igual seria a morte e a perda de pontos.

Você levaria Hulk para a Copa do Mundo? Se seleção é momento, e ele vive sua melhor fase, seria coerente. O problema é o histórico dele com a amarelinha: 49 jogos oficiais. Disputou Copa do Mundo, das Confederações e América, além de Eliminatórias, e nunca fez um gol sequer. Tem gols apenas em amistosos, e pela seleção olímpica em 2012, na derrota para o México por 2 a 1.





Jaílson começou a se destacar com defesas impossíveis. O Coelho não passava do meio-campo. Era uma pressão fortíssima do Galo, que fazia prevalecer sua força e qualidade. Arana fazia grande partida. É o melhor lateral-esquerdo em atividade no país, e muito melhor que Alexsandro e Renan Lodi, preferidos de Tite. Nesse momento, Arana leva vantagem. Nacho quase marcou, mas a zaga desviou. Só dava Galo e o torcedor fazia a festa, o que virou rotina, desde a temporada passada.

Zaracho até marcou, mas o bandeirinha deu impedimento. Que pressão alvinegra! Esse Rodrigo Caetano, diretor executivo, sabe tudo de bola. Onde vai monta grandes equipes e se torna vencedor. Vargas quase marcou em cruzamento de Arana. Ele cabeceou para fora. Pelo menos nos primeiros 45 minutos, o Coelho segurou o ímpeto atleticano.





O segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro. O Galo massacrando e o gol não saindo. Arana soltou um foguete. Jaílson fez excepcional defesa. Ter um goleiro experiente e de qualidade é outra história. O Coelho se conformava em apenas se defender, até que, num contra-ataque, Felipe Azevedo deitou e rolou em Godin, cortou para o meio e soltou a bomba do meio da rua.

A bola entrou na gaveta, sem chances de defesa para Everson, que, até então, não fizera nenhuma defesa importante. Godin é jogador de 3 Copas do Mundo, uruguaio, mas até aqui, não conseguiu mostrar sua competência. É importante dizer também que Zaracho não voltou a ser aquele jogador da temporada passada. O América era guerreiro e não mudava sua postura. Retranca, bem fechadinho, explorando os erros do Galo. Savarino e Ademir entraram. Saíram Zaracho e Vargas.

O Galo jogava bem, mas o América estava muito bem postado, cumprindo a determinação do treinador. Jair cabeceou e quase empatou. Ademir, ex-americano, entrou muito bem, mas esbarrava nas boas defesas de Jaílson. Hulk dominou no peito e chutou, balançando as redes, mas o bandeira marcou impedimento. Impedimento ou não, mas é uma vergonha a Conmebol, tão rica, não colocar VAR desde o começo da competição. Confederações não são bancos para guardar dinheiro e fazer aplicações. Elas têm que dar suporte aos clubes e isso inclui o VAR! Os clubes são responsáveis também. Aceitam tudo, passivamente. Jair saiu e entrou Sasha.

O Coelho também fez suas alterações para garantir o resultado. O tempo passava e a torcida alvinegra, impaciente. O América era um time guerreiro. Se defendia como podia. Libertadores é isso, meus amigos! A pressão do Galo deu resultado. Ademir empatou já no finalzinho, entrando no costado da zaga americana, mas em posição de impedimento. Uma vergonha a arbitragem! 1 a 1. Por que não há VAR na primeira fase da Libertadores? O galo não precisa ser beneficiado, pois, como escrevi acima, tem mais time, mais grupo, mais tudo. Ao América fica a certeza de que fez um grande jogo contra o melhor time do Brasil. Não há nada perdido, mas as chances de classificação do Coelho ficam bem reduzidas. E quem vai se responsabilizar pelo prejuízo, a Conmebol????

OUTROS JOGOS

O River Plate despachou o Fortaleza, vencendo por 2 a 0, no Monumental de Nuñes. Ríver e Colo Colo dividem a liderança do grupo, com 6 pontos cada. O Corinthians venceu e embolou o seu grupo. Na Champions League o Real Madri vai encarar o Manchester City numa semifinal. Na outra, o Liverpool vai receber o Villarreal. Os jogos de ida serão na Inglaterra. Os de volta, na Espanha. A grande final será dias 28 de maio, em Paris, no Stade de France, e nós estaremos lá, com exclusividade para o Estado de Minas e Superesportes. Minha décima segunda final de Champions League.

CENSURA VERGONHOSA

A diretoria do Santos vetou a entrada dos profissionais do portal UOL na Vila Belmiro, por causa de críticas feitas pelo jornalista Juca Kfoury à atual gestão. Isso é uma vergonha. Censura à liberdade de imprensa é crime e deve ser combatido pelos órgãos competentes. Se os dirigentes não gostam de ouvir verdades, que entreguem seus cargos. Censura nunca mais! Me solidarizo com os companheiros do UOL.