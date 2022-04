Com VAR ou sem VAR, o que vocês preferem?

Árbitro checa imagem de lance de jogo do Campeonato Brasileiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/11/2021)



Arnaldo sempre foi contra e, depois que o dispositivo foi posto em prática, testado e continua gerando polêmica, ele se diz ainda mais contra.



Adoro conversar com Arnaldo Cezar Coelho, o maior árbitro da história, na minha visão, que apitou a final da Copa do Mundo da Espanha, entre Itália e Alemanha, fazendo aquele gesto que ficou imortalizado, no apito final, quando ergueu a bola e encerrou a partida. Ele esteve em Miami por 10 dias e, entre jantares em sua casa e na minha, ao lado do técnico campeão do mundo Carlos Alberto Parreira, trocamos ideias sobre o futebol, dentre elas sobre a instalação do VAR.Arnaldo sempre foi contra e, depois que o dispositivo foi posto em prática, testado e continua gerando polêmica, ele se diz ainda mais contra.





Para Arnaldo, o árbitro hoje não tem a menor responsabilidade sobre nada. "Quando apitei, eu chamava toda a responsabilidade para mim, até mesmo quando percebia um erro do bandeira. Apitei final de Copa do Mundo e não hesitei em marcar pênalti, em frações de segundos.Hoje, os árbitros não apitam mais nada. São figuras simbólicas em campo, já que tudo é decidido pelo VAR. Muitas das vezes eles sabem que é penalidade, mas hesitam em marcar, pois o VAR vai interferir e sugerir a marcação. Veja que todos os árbitros chamados à beira do campo para analisar as imagens voltam e marcam a penalidade".

Ele tem razão. O que a gente percebe é apenas um ou outro árbitro marcando faltinhas bobas, tentando impor autoridade e nada mais. Impedimentos e lances crassos ficam com o VAR. Um dos temas abordados por mim foi com relação à Conmebol não adotar o VAR na primeira fase de grupos da Libertadores. Somente a partir das oitavas de final teremos o dispositivo.



Isso é vergonhoso, partindo do pressuposto que a entidade é milionária e não deveria poupar esforços para implantar o VAR desde o começo da competição.



Vimos o América ser prejudicado, nesta semana, com um gol em impedimento de Ademir, que estava metros à frente do penúltimo defensor do Galo. Gente, se fosse um impedimento milimétrico, tudo bem, mas o bandeira não deu por incompetência, já que foi na cara dele, e o lance era facílimo.



Acho que o VAR tem sido usado de forma inadequada no Brasil e precisa de correções. Porém, ruim com ele, pior sem ele, pois títulos já foram decididos no apito errado dos árbitros. Claro que a lisura deve prevalecer sempre.



Vejam que mesmo com o VAR as polêmicas continuam nas segundas-feiras, nos bares ou nas mesas redondas de tv. Cada um interpreta de uma forma, o que significa dizer que, se o dispositivo foi criado para acabar com as dúvidas, ele não conseguiu.



Há impedimento em que o atacante está com o "nariz" à frente do penúltimo defensor. Isso é covardia. A Fifa já cogitou acabar com a lei do impedimento, mas parece que não conseguiu. Ou o VAR se padroniza no mundo inteiro ou então é melhor acabar com o dispositivo. Na dúvida, pró réu, e não é isso que acontece no futebol atual.





Arnaldo Cézar Coelho continua contra o dispositivo. Para ele, o árbitro tem que assumir responsabilidade e não jogar tudo nas costas do VAR, pois tem o apito, os cartões, mas não manda mais nada. "Não mandam absolutamente nada. Têm medo de tomar uma decisão que contrarie o VAR. Veja que as polêmicas não terminaram e não vão terminar. Os jogadores já não respeitam os árbitros, pois sabem que a decisão final não cabe mais a eles e sim ao dispositivo eletrônico. Eu sou contra".





Nesse ponto, concordo com ele. Ou muda a postura dos árbitros diante do dispositivo, ou acabem com ele. Do jeito que é usado, atualmente, pelo menos no Brasil, não está dando certo.





Domingo de Páscoa





A semana de Páscoa é das mais importantes e tem significado muito importante para nós, que somos católicos. Aprendi, desde pequeno, que na Sexta-Feira Santa não se come carne. É um "sacrifício" que fazemos, em homenagem àquele que deu a vida, na cruz, para nos salvar. Estamos vivendo tempos de ódio, jamais imaginados, e uma semana como esta serve para refletirmos e buscarmos um caminho melhor, sempre com Deus no coração, independentemente da sua religião. Deus é um só e temos que ter fé sempre. Que o seu domingo de Páscoa seja abençoado e que possamos ter um mundo melhor, com mais amor e muita paz. Feliz Páscoa!