CBF teve que aceitar a criação da Liga

(foto: Pixabay)

Em reunião com os clubes nessa segunda-feira (07/2), o presidente interino da CBF e sua diretoria entenderam que a criação da Liga Nacional de Futebol pelos principais clubes do Brasil é um caminho sem volta, e que se a entidade ficasse contra, cairia no descrédito.



É um caminho sem volta porque a entidade não tem mais poder para segurar o futebol brasileiro e organizar as competições. O mundo moderno chegou ao Brasil, principalmente com os clubes se transformando em empresas, com donos, CEOS, afastando os presidentes amadores e torcedores que, daqui pra frente, cuidarão apenas dos clubes sociais e não terão nenhuma ingerência no futebol.









Os clubes terão o direito de comandar seus próprios destinos, mas, para isso, precisarão estar unidos em prol de uma causa única. Se pensarem individualmente, não irão a lugar algum. Não pode haver egoísmo ou egocentrismo. Eles serão fortes apenas unidos.



Os dirigentes dos clubes também exigiram o afastamento de Manuel Flores, o encarregado da fazer as tabelas das competições nacionais. A CBF não firmou questão nesse caso. Não garantiu a permanência dele nem a saída. Os próximos dias serão decisivos.





Já há investidores interessados em pagar R$ 5 bilhões para comandar e criar a Liga Nacional dos clubes, e essa quantia poderá ser ainda maior, com venda de patrocínios, receita de transmissão de TV e tudo o mais. Os clubes têm a faca, o queijo e a goiabada nas mãos para mudar sua estrutura, postura e qualidade. Eu, que sempre sonhei com o Brasileirão por pontos corridos, terei o prazer de ver a criação da Liga, que sempre defendi neste espaço e nos meus canais.





O atraso vai sendo vencido, ainda que gradativamente, mas a modernidade vai engolindo os dirigentes amadores e passionais. Os clubes serão empresas que terão de dar lucros e taças, trabalhando com um orçamento anual do qual não poderão fugir. Presidentes serão substituídos por donos, com a criação da SAF, e darão lugar a gente profissional, que nem mesmo pelo clube torce, mas que vai pensar nele como uma empresa, sim. Funciona em todos os cantos do mundo, e vai funcionar também no Brasil.





Há grupos de investidores interessados em vários clubes brasileiros. Alguns estão pedindo um valor fora da realidade, mas, cada um sabe seu tamanho e sua necessidade. Resta saber se o mercado vai concordar com as pedidas. Acredito que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos por um valor baixo. Mesmo com dívidas na casa de R$ 1 bilhão, pela marca que são, deveriam valer muito mais. Talvez por isso, os clubes que estão esperando vislumbrem valores maiores e mais coerentes com suas realidades. Não estão errados. Enfim, grandes notícias para o nosso futebol. É o caminho para retomar a seriedade, qualidade e competência, e isso passa pelo clube-empresa e por gestões profissionais. Os atuais presidentes, que fiquem nas arquibancadas, como torcedores, passionais que são.





DIA INTERNACIONAL DA MULHER





Hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Elas têm mostrado competência em todas as áreas, conquistando mais e mais espaço no mundo, como deve ser. Como li hoje cedo, "calar uma mulher só se for com um beijo e com amor." Parabéns a todas as mulheres do Brasil. Vocês são demais!