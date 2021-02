Galo tem de dar chute na bunda de Sampaoli; técnico português pode chegar

Marcos Silva foi demitido do Everton depois de goleada sofrida contra o Liverpool, em dezembro passado (foto: Paul Ellis/AFP)









Jogadores contratados a peso de ouro, por irresponsabilidade. Pagar R$ 5 milhões de luvas a Eduardo Vargas, e R$ 1 milhão mensais, é mesmo uma covardia. Um jogador inexpressivo, por onde passou. Zaracho custou 10 milhões de dólares, e outras aberrações. Me apontem um grande jogador, contratado no Atlético, ano passado!! Esse cara não conhece a grandeza do Atlético, uma instituição de 112 anos, que está acima de qualquer treinador, dirigente ou jogador. Ganha R$ 1,6 milhão mensais, livres de impostos, o que significa quase o dobro do salário. Contratou um bonde de jogadores medianos , e agora vai deixar a herança maldita para o sucessor.Jogadores contratados a peso de ouro, por irresponsabilidade. Pagar R$ 5 milhões de luvas a Eduardo Vargas, e R$ 1 milhão mensais, é mesmo uma covardia. Um jogador inexpressivo, por onde passou. Zaracho custou 10 milhões de dólares, e outras aberrações. Me apontem um grande jogador, contratado no Atlético, ano passado!!





técnico, jogador ou dirigente. É maior que todos eles. A diretoria planeja ganhar uma taça importante nesta temporada, mas, com essa indefinição, a coisa pode não acontecer. Não se pode planejar um ano com um treinador que está prestes a sair.



Se ele está Chega uma hora em que o presidente tem que dar um soco na mesa e mostrar quem manda . Chuta a bunda desse cara, manda embora e ponto. O Atlético não pode ser refém de um, jogador ou dirigente. É maior que todos eles. A diretoria planeja ganhar uma taça importante nesta temporada, mas, com essa indefinição, a coisa pode não acontecer. Não se pode planejar um ano com um treinador que está prestes a sair.Se ele está negociando com o Olimpique de Marselha , nem a diretoria sabe. Ele não fala, quando questionado. O torcedor atleticano, antes apaixonado por ele, agora não o suporta mais. 95% querem a saída dele. Um enganador, um cara de mal com a vida, de péssimo trato com as pessoas. Vive num país que o acolheu e sequer se interessa em aprender e falar o português. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Chega, Sampaoli. Vai embora, cara! Na Argentina, sua terra, ninguém te suporta. Por que os brasileiros têm que te suportar?





E tenho a certeza: com a possível saída dele, as portas dos clubes se fecham para esse cara. Primeiro pelo alto salário. Segundo, por tudo o que citei acima. Um cara que não respeita as pessoas, não reconhece hierarquia, não está nem aí para nada. Nenhum dirigente, em sã consciência, vai querer contratar um treinador assim, e uma pessoa com esse caráter duvidoso. Nunca o vi pessoalmente, nunca conversei com ele, e nem quero. Desse tipo de pessoa, eu quero distância. Presidente, tome uma atitude. Sampaoli é muito pequeno para ser técnico do Galo. Mande-o embora!

Técnico português





Enquanto isso, Rodrigo Caetano, diretor executivo, se movimenta no mercado para buscar um novo técnico e não ser pego com as calças na mão, caso Sampaoli saia. O português Marcos Silva está sendo visto com bons olhos. Ele recusou um convite do Flamengo, após a demissão de Jorge Jesus. É um jovem de 43 anos, e muito competente, com uma filosofia de trabalho bem próxima do que deseja o presidente, Sérgio Coelho. Valoriza as divisões de base e projeta jogadores no time principal. Acho uma ótima opção, pois os técnicos portugueses estão bem avançados em tática e conceitos, em relação aos treinadores brasileiros.