Guia de turismo: você sabe o que é?

(foto: Isabella Ricci) Muitas vezes vemos uma pessoa dizer que viajou para um destino, e que o guia turístico era uma pessoa ótima e explicou tudo direitinho. O que muita gente não sabe é que o guia turístico é aquele livrinho que nos dá as direções e dicas de um destino turístico. Até mesmo aquele e-book que você comprou do influenciador de viagens com dicas e roteiros também pode ser considerado um guia turístico. Já o profissional que se qualifica para guiar pessoas por destinos e atrativos é o guia de turismo, um profissional de grande importância para te ajudar a realizar uma viagem com mais profundidade.





06:00 - 04/04/2023 Seguro Viagem, precisamos falar sobre isso Entretanto, é importante ter cuidado ao escolher um guia de turismo. No Brasil, apesar de ser a única profissão regulamentada dentro do setor, os profissionais ainda não têm o devido reconhecimento. Por outro lado, existem pessoas que se passam por guias de turismo, ou até mesmo que se formaram há tanto tempo e sem reciclagem profissional, que não são capazes de prestar um bom serviço. Soma-se a isso a falta de fiscalização da atividade, que, no final das contas, deixa turistas sem certeza na hora da contratação e profissionais sérios com dificuldades de atuação. Enquanto aqueles informais ou sem credenciamento cercam os visitantes em cidades turísticas, muitas vezes de maneira até intimidadora.





Já em destinos consolidados, a profissão é levada a sério. A formação é bem mais complexa do que a temos por aqui. O que reflete em profissionais de extrema competência, em constante estudo e com empregos formais, ajudando a girar consideravelmente a economia do turismo. A Europa e outros países do mundo investem no guia de turismo e geram empregos para a categoria, que, geralmente, tem uma das características mais importantes para aquele viajante que quer conhecer um destino a fundo: são nativos e conhecem muito sobre os destinos e atrativos que guiam.

Europamundo é uma das grandes operadoras do mundo. De origem espanhola, hoje faz parte do grupo JBP, empresa que tem mais de 110 anos e maior operador de turismo do mercado asiático. A empresa tem em sua base de contratados mais de 300 guias de turismo. Claro que a Europamundo ainda realiza os famosos circuitos circulares pela Europa com grupos maiores. Mas, uma tendência percebida há alguns anos e acelerada pela pandemia, deu uma nova estratégia para a comercialização dos seus serviços turísticos. Trabalhando com pequenos grupos, de duas a sete pessoas, as experiências turísticas por temáticas ou em pequenos vilarejos já são uma realidade comercial.





É possível, nesse novo formato, fazer a “Escócia de Harry Potter” ou a “Rota dos Contos de Fadas” seguindo os passos dos irmãos Grimm, em pequenos grupos e veículo privativo. Roteiros de enoturismo também têm crescido muito, como os roteiros do Chile e diversos na Europa. Mas o grande diferencial é o turismo em pequenos vilarejos, em locais que nem se percebiam como possíveis destinos turísticos. E foi exatamente aí que os guias de turismo se tornaram protagonistas. “O trabalho dos guias, esse trabalho regional, é que na verdade eles conhecem muitos lugares que ninguém conhece. E é assim que uma grande operadora de turismo, consegue trabalhar esses detalhes”, avalia Cleiton Araújo, gerente comercial Brasil da Europamundo.

Os guias de turismo contratados pela empresa foram estimulados a trazer a percepção de seus locais de moradia como potencial turístico. Assim, foram apontadas oportunidades para a criação de novos roteiros em pequenos vilarejos. Afinal, quem não sonha em conhecer a cultura e a rotina de locais pequenos, cheios de coisas e histórias a serem descobertas, não é? Com o olhar humano e caloroso de um morador que sabe apresentar “sua casa”, melhor ainda.





Portando, lendo ou falando rápido até parece a mesma coisa, mas guia turístico e guia de turismo são coisas bem diferentes, que podem até ser complementares, dependendo do seu estilo de viajante. Mas saber qual acionar em cada momento, fará sua viagem ser bem mais proveitosa. Já para os nossos governantes, vale a pena investir em formação, fiscalização e reciclagem de um profissional tão importante para o turismo.





