Seguro Viagem, precisamos falar sobre isso

É importante entender que um seguro viagem é diferente dos seguros que estamos acostumados a adquirir na nossa rotina (foto: Pixabay/Reprodução) Uma viagem é sempre um sonho. Seja o sonho de uma vida inteira, seja o sonho daquele mês. E quando sonhamos acordados, não existem pesadelos. Afinal, somos otimistas, por natureza. Mas, infelizmente, perrengues de viagem acontecem, e precisamos estar preparados caso eles aconteçam. Muitas vezes esses pesadelos acontecem na forma de um mal-estar causado por um jet lag, uma perna quebrada, uma bagagem extraviada ou em casos mais extremos, um óbito. Quando o nosso sonho de viagem é ameaçado por algum desses casos, é preciso estar preparado. A gente até espera não usar, mas o seguro viagem é essencial. Por isso, precisamos falar sobre isso.





Em primeiro lugar, é importante entender que um seguro viagem é diferente dos seguros que estamos acostumados a adquirir na nossa rotina. Por exemplo, num seguro de carro, pagamos um determinado valor e quando acionamos o seguro, precisamos ainda pagar a franquia. No caso do seguro viagem não, pagamos um determinado valor para o período da viagem e com a cobertura para o território que vamos viajar. Uma vez adquirido o seguro, pronto! Se precisar acioná-lo, é só ligar para uma central para ter os direcionamentos de como agir, sem pagamento de franquias ou adicionais, desde que dentro do valor da sua cobertura.









Para este tipo de atendimento, existe uma central de conveniados pelo mundo todo, onde o viajante liga e é atendido em português. Com direcionamento para um hospital ou telemedicina. Um dos resultados da pandemia foi que as pessoas começaram a dar mais valor ao seguro viagem, inclusive nos planos nacionais. Uma vez que, pode acontecer de um plano privado de saúde não ser aceito em outro estado.





No caso da Vital Card existem planos para o mundo inteiro, desde que se faça o plano correto. Por isso, o agente de viagem precisa conhecer bem o produto e saber qual o melhor plano para o seu cliente. A cobertura normalmente, no exterior, é de 30 a 120 mil, seja em Euro ou Dólar. O agente de viagem nesse processo é quem saberá informar melhor e orientar, sobre qual plano é mais confiável. Afinal, a gente nunca quer usar, mas se precisar queremos a solução na hora, com segurança e eficiência.





Outra cobertura do seguro viagem é a de bagagem extraviada, onde você até tem o suporte da companhia aérea, mas na sua mala provavelmente estão suas melhores roupas e seus presentes, então todo suporte nessa hora é bem-vindo. Portanto, via seguro viagem existe também o suporte e indenização financeira. Isso custa menos de 2% do valor de um pacote. Além disso, a cobertura vale também para acidentes em esportes de aventura e gravidez, caso você passe mal fazendo o enxoval em Miami. O seguro viagem é, portanto, diferente do nosso plano de saúde convencional, bem como o seguro que o cartão de crédito internacional oferece. O seguro viagem não dá crédito, dá solução a um problema que ocorre em uma viagem.

Enfim, na sua próxima viagem considere incluir nas suas despesas um seguro viagem, afinal, 40% das pessoas que compram o seguro viagem precisam acionar, seja por motivo leve, bagagem ou grave. Ninguém tem o sonho de comprar um seguro viagem, afinal viagens são sonhos perfeitos, mas a seguradora de viagem pode te apoiar em um eventual pesadelo, ou até num mero perrengue.









