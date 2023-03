Minas Gerais: nosso turismo encanta o velho continente

Estande de Minas Gerais na Bolsa de Turismo de Lisboa (foto: Roberto Castro/ MTur) Não se engane! Todos os destinos, hotéis e restaurantes (ou pelo menos a grande maioria), que você sonha em conhecer, tiveram uma estratégia de marketing para chegar até você. – Ah, mas eu fiquei sabendo de uma pousadinha, numa cidadezinha que ninguém conhece! Confesso que acho pouco provável. Das duas uma: ou a pousadinha tem uma estratégia pelo menos na internet, que seu amigo viu, foi e te contou, e, claro, é realmente muito charmosa. Ou você vai chegar lá e se decepcionar, porque a sua expectativa pode ser diferente do que você ouviu falar.

Esse caminho, até chegar ao consumidor é sinuoso, e depende de grandes investimentos, intelectuais e financeiros. Afinal, o turismo é uma grande engrenagem, que além da enorme quantidade de fornecedores que envolve, desde os que você vê, até os que você nem imagina que existem, também leva em consideração a competitividade entre os diversos destinos e empreendimentos disponíveis para os viajantes. Ou seja, é um mercado diverso e complexo, que exige estratégia de quem planeja, para garantir o lazer de quem viaja.

Por tudo isso, a participação em feiras nacionais e internacionais, compõem uma agenda estratégica e essencial para alcançar, tanto os objetivos de imagem e promoção, como os de comercialização efetiva dos destinos mineiros. Em 2022, a Secult MG atuou em feiras internacionais como Frankfurt, Las Vegas e Barcelona, e nas nacionais ABAV (Feira da Associação Brasileira das Agências de Viagem) e Festival de Turismo de Gramado. Além das feiras, uma ação compartilhada com os parceiros Sebrae MG, CDL Belo Horizonte, Cemig e Vbrata (Visit Brazil Travel Association) em comitiva à Lisboa, gerou um grande interesse por parte do trade turístico português em Minas Gerais. As quitandas da Copa Cozinha , a manifestação cultural do grupo Caretagem, de Paracatu, e a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais , levaram a genuína mineiridade para Lisboa.

Ainda no ciclo de promoção do destino, Minas Gerais iniciou as ações de 2023 com participações na Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), em parceria com a Embratur, e no Madrid Fusion, levando os queijos artesanais mineiros à uma das mais importantes cidades gastronômicas do mundo. Na semana passada, novamente em solo português, foi a vez da participação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), umas das principais feiras de turismo da Europa, desta vez com um estande próprio. Normalmente, as feiras de turismo não são abertas ao público final, mas na BTL os dois últimos dias são abertos ao público consumidor, oferecendo aos expositores a oportunidade de se apresentarem também a quem viaja, na ponta do consumo.

O alto potencial do mercado emissor português foi confirmado na Pesquisa de Demanda Turística de 2022, realizada pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais , na qual identificou-se que o mercado europeu, em especial o português, representa hoje posição de destaque dentre os turistas estrangeiros que buscam Minas Gerais como destino, sendo o 2º maior emissor de turistas internacionais para o nosso estado. O voo operado pela TAP, que sai do BH Airport direto para Lisboa, facilita o trânsito e confirma o favoritismo, de brasileiros que vão para Portugal, e de portugueses que chegam ao Brasil utilizando como porta de entrada a capital mineira.

Segundo dados da Embratur , em 2022 o Brasil se aproximou dos 4,2 milhões de turistas estrangeiros no país, e os portugueses estão entre os 5 principais países emissores. Portugal reflete em torno de 23% dos visitantes que vêm à Minas, residentes na Europa, seguido do Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Dentre os países europeus, Portugal também está no topo do ranking de emissores de turistas para o Brasil.

Outro dado importante a se considerar é o ticket médio do turista estrangeiro, que se apresenta como maior do que o nacional, uma vez que sua estadia geralmente é mais extensa. Um dos resultados das ações de promoção de Minas como destino turístico internacional, são as negociações com a rede portuguesa Vila Galé , iniciadas em novembro de 2021, que já estão em fase de finalização para implementação de unidades em Minas Gerais. Quem estava acostumado apenas com os resorts da rede no nordeste do Brasil ou nas grandes cidades, poderá também experimentar se hospedar em terras mineiras.

De acordo com Milena Pedrosa, Secretária Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais: “Minas volta a Portugal para se reafirmar como um potente destino turístico ao mercado internacional e reforçar, com novidades sobre nossos roteiros e atrativos turísticos, a consolidação da nossa imagem a partir do tema ‘A Liberdade Mora em Minas’, atraindo investimentos para o turismo e cultura, fomentando a cadeia produtiva, a economia da criatividade e incentivando o trade mineiro a trabalhar de forma coletiva para fomentar o

desenvolvimento socioeconômico por meio da geração de emprego e renda. Portugal é, sem dúvidas, um grande parceiro de Minas Gerais, e as similaridades são encontradas na cultura, costumes, na religiosidade e, principalmente, no povo, por isso é tão importante estar aqui mais uma vez dando continuidade às ações para mostrar Minas para Portugal e para o mundo”.

As ações de marketing e promoção de destinos não podem parar, afinal o mercado é competitivo e cada vez mais os destinos se organizam, e ganham a simpatia de mais e mais turistas. Minas tem muito mais oferecer do que o convencional que muita gente já conhece! Por isso, a cada ação, o estado se fortalece como destino múltiplo e que atende a diversos tipos de público. Afinal, está claro, nosso turismo tem encantado o velho continente. Na ponta dos destinos e empreendimentos, cabe cada vez mais entenderem parte do que estão fazendo. Afinal, quem trabalha com foco e organização, certamente colherá os frutos dos investimentos que o estado tem feito em promoção do turismo mineiro.

