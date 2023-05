Chile: Enoturismo e natureza esperam os brasileiros

1049

Região da Araucanía Andina/ Parque Nacional Conguillío (foto: SERNATUR Chile)

Para um país com as dimensões do Brasil, o Chile está logo ali. Mas, quando chegamos por lá, nos deparamos com uma paisagem completamente diferente da que estamos acostumados. Assistir a Cordilheira dos Andes da janela do avião, é de tirar o fôlego e já dá tom das experiências que se aproximam. E, nós brasileiros, gostamos de nos planejar para visitar nosso vizinho da América Latina. E o que buscamos por lá? Vinhos de excelente qualidade, mas não só a bebida. Buscamos vinhos acompanhados de experiências que ficam guardadas na memória. É o chamado enoturismo. E também buscamos a natureza chilena. Afinal, as possibilidades de turismo de aventura e natureza por lá são inúmeras, com paisagens exuberantes compostas por geleiras, vulcões, salinas, florestas, parques e até deserto.

O brasileiro é, atualmente, o principal turista planejado da América Latina que chega ao Chile . Somos aqueles que já chegamos por lá sabendo o que queremos fazer, em uma média de 5 dias. Esse é o tempo que os brasileiros planejam estar em solo chileno. Mas a verdade é que existem tantas coisas para se fazer no Chile, que 5 dias são poucos para aproveitar o país e suas atrações. Por isso, o governo do Chile vem trabalhando forte para que o destino seja verdadeiramente descoberto pelos brasileiros.



Os brasileiros já estão atentos aos novos movimentos do turismo, por isso, de acordo com Veronica Pardo, Subsecretaria de Turismo do Chile, "os brasileiros buscam, de maneira geral, por experiências e compras no Chile. Experiências gastronômicas estão entre as mais procuradas, por isso o enoturismo tem grande destaque nas segmentações do turismo no país.



Os brasileiros buscam também bons hotéis. Então, a experiência da boa gastronomia, da sensação de acolhimento e de desfrutar, fazem parte do estilo brasileiro".



Entretanto, o Chile também tem investido em planejamento do turismo, além das iniciativas de marketing. Por isso, o país também tem se posicionado como destino de natureza, alinhado às práticas sustentáveis. Neste sentido, existe o fomento para que o país seja visitado pelas atrações naturais, mas também existe o estímulo ao respeito ao meio ambiente e a regeneração de espaços naturais. As comunidades dos destinos e entornos também possuem um olhar especial. Dessa forma, as iniciativas sociais para que a população do Chile viaje internamente já são uma realidade, com programas para mulheres que viajam com outras mulheres, por exemplo. Mulheres que passam vida cuidando de filhos, maridos ou outros entes familiares, têm a oportunidade de tirar um tempo para elas próprias, viajando pelo país.



Existe também o programa social para que a terceira e quarta idade viajem pelo Chile. Isso mesmo, a quarta idade! Existem os maiores de 65 anos que, como sabemos, já viajam mundo afora. Mas o governo do Chile identificou que, uma grande parcela da população com mais de 80 anos possui autonomia e muita vontade de viajar! Para este grupo, são pensadas formas de facilitar o acesso à tecnologia ou adaptar situações para que eles não precisem utilizar um QR Code por exemplo, para se deslocar ou conhecer algum atrativo.



Enfim, para os brasileiros que pensam em uma escapada para o país vizinho em breve, alguns destinos são certeza de diversão e experiências. Inclusive, para aqueles que querem celebrar o amor por lá no próximo dia dos namorados. Existem muitas opções no Chile para a data. Para quem busca por natureza, a dica é a Araucanía Andina, que se caracteriza por sua ampla oferta de natureza, águas termais, neve, Áreas Silvestres Protegidas, flora e fauna nativas representadas em Parques e Reservas Nacionais. Durante todo o ano, este destino oferece experiências de viagem únicas. As cores da floresta de outono para desfrutar o visual, a neve durante o inverno e as %u200B%u200Bfontes termais são imperdíveis. Entre suas atrações estão o Parque

Nacional Conguillío, Malalcahuello, o Vulcão Lonquimay e o Geoparque Kütralkura.



Já para quem busca se perder pelos vinhedos (e pelos vinhos) do Chile, o Vale do Colchagua é de encher os olhos, o paladar e a alma. A apenas 2 horas da capital Santiago está a rota de enoturismo mais antiga do Chile, que busca unificar as experiências relacionadas ao vinho para que os turistas encontrem diferentes atividades em um só lugar. Mas eu recomendo fortemente que você fique pelo menos uns 2 dias por lá e pernoite em uma das charmosas pousadas da região.



Umas das reflexões mais lindas que já ouvi, foi a que a Subsecretária de Turismo, Veronica Pardo encerrou nossa conversa: "quando viajamos, sonhamos que podemos ser, no destino, aquilo que não somos no nosso dia a dia. E o turismo pode nos empoderar para sermos na vida, o que somos em nossas viagens. Assim, viveríamos nossa vida de uma maneira diferente.



E é isso que eu sonho. Colocar um pouquinho dessa sensação na vida das pessoas. Se conseguirmos isso, estamos fazendo grande aporte à uma melhor qualidade de vida"!





