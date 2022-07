Minas Gerais: Férias de julho com hotel fazenda

(foto: Isabella Ricci/ Hotel Fazenda Igarapés)

Quando chega o período de férias escolares, quem tem filhos pequenos ou adolescentes, logo, logo já tenta ajustar a rotina do trabalho à rotina dos pequenos, que agora irão passar pelo menos 15 dias em casa, cheios de energia e bem dispostos a gastá-la. Por isso, opções perto de casa, onde é possível dedicar pelo menos 2 ou 3 dias a eles, são excelentes para o respiro do meio do ano. Neste sentido, os hotéis fazenda são excelentes opções para as férias de julho.





Os hotéis fazenda são bem diferentes dos resorts. Os resorts são estruturas enormes, onde muitos hóspedes podem ser atendidos ao mesmo tempo, e normalmente são em regime all inclusive. Aquele que inclui bebidas e comidas todo o tempo. Já os hotéis fazenda, apesar de também serem grandes, têm uma estrutura mais compacta, que permite ao hóspede caminhar menos dentro do empreendimento. O pessoal da recreação fica bem íntimo dos pequenos já de início, o que deixa pais e mães bem tranquilos para relaxarem e fazerem aquela caminhada a dois pelo campo. Apesar de não serem em regime all inclusive, normalmente são em pensão completa. O que significa café da manhã, almoço e jantar.







Quem der sorte, encontra com o Sr. Raimundo no restaurante, lá na mesona de madeira do fundo. Bater um papo com ele vai te fazer tomar o triplo de cafezinho e comer o triplo de queijo. É uma prosa boa demais da conta, e casos de uma vida inteira. Além do Sr. Raimundo, a esposa D. Magna e o filho Filipe, também são de uma conversa boa. O Filipe passa pelas mesas com um sorriso largo, que retrata o melhor da hospitalidade mineira.





O fogão à lenha é uma atração à parte. Poucas pessoas conseguem passar por ele sem, antes de se servir, fazer uma foto ou vídeo. É tão colorido e tão tipicamente mineiro, que faz nossa imaginação voar longe. Muitas vezes na infância, outras vezes no nosso imaginário da comida mineira raiz. A viola embala os momentos premium e os jantares, e aquele friozinho com uma cachaça mineira ou um vinho tinto, é um trem bom demais. E a certeza de que os filhos estão se divertindo com as "tias", que parecem se divertir tanto ou mais que eles, trazem o merecido descanso na pausa do meio do ano.





Igarapé fica na região do Circuito Veredas , e por lá experiências desse tipo estão

crescendo a cada dia. Outro hotel fazenda muito bacana na região é o Vale Amanhecer , que também possui uma equipe muito receptiva e garante o descanso e lazer. Ainda em Minas Gerais, é possível se esbaldar em hotéis fazenda, próximos à capital mineira ou espalhados pelo enorme estado. O site Turismo de Minas tem uma lista com 30 hotéis fazenda em Minas Gerais, vale a pena conferir.





