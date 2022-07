Aberta a temporada de férias e festivais

Ouro Preto e arredores, como sempre, são sucesso nesse período do ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Entrando na segunda quinzena de julho, está oficialmente declarada aberta a temporada de férias escolares, e também o período dos mais fantásticos festivais de inverno, gastronomia e afins. As férias de julho são curtas e, normalmente, exigem um certo malabarismo por parte dos pais e mães, que não conseguem tirar uns diasde folga do trabalho com os filhos cheios de energia dentro de casa. Porém, os eventos e festivais que acontecem nesse período garantem pelo menos uma esticada nos finais de semana.





Julho é o mês mais frio do ano, e nada melhor do que destinos que aquecem. Minas Gerais e o Brasil, estão cheios destes destinos, que garantem a possibilidade de viajar de carro sem muitas complicações. Os preços são um pouco (às vezes muito) salgados nesse período, afinal ainda não aprendemos a trabalhar a sazonalidade a nosso favor. Então períodos de alta temporada acabam inviabilizando o passeio de muitos. Mas, mesmo que não seja para se hospedar, um bate volta em um destino perto de casa pode fazer sair da rotina, pelo menos por um dia.









Para quem anima rodar mais um pouco, não tem como deixar de fora da lista as invernosas, Campos do Jordão/ SP Monte Verde/ MG . O Festival de Inverno de Campos do Jordão, acontece entre 2 e 31 de julho, e este ano tem como tema “Modernos Eternos”, fazendo referência aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Já em Monte Verde, o Festival de Inverno, acontece de 04 a 25 de julho. A programação conta com apresentações cameratas, orquestras de violas, danças folclóricas e shows de música popular brasileira.





Mas nem todo mundo curte as baixas temperaturas. Para os que querem fugir do frio, boas opções são Caldas Novas/ GO e o complexo Termas dos Laranjais, em Olímpia/ SP. Afinal, esses destinos garantem águas quentinhas para quem não quer saber de frio. Em Caldas Novas as temperaturas das águas variam entre 36 e 70ºC e podem ser desfrutadas em parques aquáticos, hotéis com piscinas quentes e clubes. Já no Termas dos Laranjais, é possível encontrar atividades para crianças, famílias, melhor idade e até para os mais radicais. Julho é um mês que passa rápido, mas com algum planejamento (mesmo que de curto prazo) é possível dar uma pausa na correria do ano. Afinal, segundo semestre está aí, e como sabemos, já, já é natal.





