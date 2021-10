Sampa: rotas cênicas para melhorar a experiência turística

Praia de Cambury, em São Sebastião, São Paulo (foto: Alf Ribeiro/Expressão Studio)

As viagens rodoviárias podem ser chatas, cansativas e entediantes. Mas com criatividade uma viagem de carro pode surpreender e tornar o caminho tão prazeroso quanto o destino. Esse é o investimento que alguns destinos fazem, são as rotas cênicas, que têm o objetivo de tornar a experiência turística mais intensa e prazerosa. Algumas são famosas, como a Highway One, no estado da Califórnia, com paradas cinematográficas. Entre tantas outras no mundo, no Brasil já começam algumas iniciativas neste sentido.



LEIA MAIS 04:00 - 19/10/2021 Patrimônio Mundial com paisagem de mestre é opção de contemplação no Rio

08:00 - 15/10/2021 Feriadões em série impulsionam o turismo em Minas

04:00 - 12/10/2021 Cristo Redentor: 90 anos de braços abertos sobre a Guanabara



Afinal, num país com dimensões continentais como o nosso, as viagens rodoviárias são uma realidade, e investir em segurança e experiências é uma excelente alternativa para transformar nossas viagens em momentos de lazer e aprendizado sobre as regiões e locais que muitas vezes só assistimos da janela do carro. Afinal, num país com dimensões continentais como o nosso, as viagens rodoviárias são uma realidade, e investir em segurança e experiências é uma excelente alternativa para transformar nossas viagens em momentos de lazer e aprendizado sobre as regiões e locais que muitas vezes só assistimos da janela do carro.





O estado de São Paulo está apostando neste novo conceito, através das Rotas Cênicas e pretende valorizar atributos cênicos em viagens rodoviárias, estabelecendo paradas que deem mais significado ao deslocamento, como uma vista exuberante no alto de uma serra ou um patrimônio histórico e cultural, por meio da instalação de plataformas, paradouros, mirantes e skywalks. As paradas estratégicas no percurso para apreciar a paisagem, experimentar a gastronomia regional e a cultura local dão mais significado à viagem e estão em sintonia com o desejo do turista no pós-pandemia. As rodovias deixam de ser apenas locais de passagem para se tornarem parte da experiência de viagem.





O estado que possui as 10 melhores rodovias do país, de acordo com a CNT (Confederação Nacional do Transporte), tem condições de viabilizar a construção de estruturas anexas e integradas, junto aos municípios. Dessa forma, a implantação deste novo conceito, através de estruturas físicas, não prejudica o fluxo e viabiliza o turismo de forma segura. Já são previstas 4 rotas, que envolvem diversos municípios de acordo com sua vocação turística.





A rota Vale do Ribeira, inclui o extremo sul do litoral paulista e carrega a memória da colonização, a gastronomia típica, o ciclo do ouro e do arroz e o entorno de natureza. À beira das rodovias estão sete parques estaduais, patrimônios naturais pela Unesco. A segunda rota é a da Mantiqueira Paulista, que inclui o maior maciço montanhoso do Brasil e quatro dos maiores picos do país são entrecortados por rodovias. Há também o famoso Circuito das Águas e Flores, a região rica em fontes hidrominerais já se consolidou como destino de turismo medicinal. E as famosas cidades das flores - Holambra, Jaguariúna e Pedreira, na região que possui o maior mercado de flores do Brasil.





E por fim, as rodovias do Litoral Norte completam as 4 rotas cênicas. As praias paradisíacas, desertas ou agitadas, com vistas deslumbrantes do próprio carro. Nesta região ainda existem poucos paradouros e passarelas, mas são rodovias vizinhas a inúmeras trilhas, cachoeiras e piscinas naturais e que levam a destinos que oferecem passeios de barcos com grande oferta de pousadas, casas de veraneio, restaurantes e centros culturais.





Ou seja, São Paulo é muito mais que a capital do estado com o perfil cosmopolita das grandes metrópoles que tanto nos encanta. Existem diversas possibilidades de lazer, como está sendo possível mostrar nesta série, que já mostrou a reabertura do Museu da Língua Portuguesa e o Room Office como uma evolução da hotelaria moderna.





Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @blogdaisabellaricci ou acesse blogdaisabellaricci.com.br