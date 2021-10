Sampa: Room Office é a evolução da hotelaria

quem migrou para esse novo formato de trabalho em São Paulo, são os profissionais que se estabeleceram bem no trabalho remoto (foto: Vinicius Espírito Santo/SheratonWTC/Divulgação) A pandemia que deu novos rumos ao mundo nos últimos 18 meses, nos mostrou sentimentos e reações que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Pessoas e negócios precisaram se reinventar, muitas vezes em sua essência. Percebemos que perder nossa liberdade de ir e vir, adoece. Adoece a alma e o corpo. E as viagens e prática do turismo, antes percebidas como algo supérfluo e dispensável, tomaram um lugar de destaque na vida das pessoas.









Diversas profissões podem aderir à prática, que muitos já viam como bem mais saudável do que ir todo dia para o mesmo local de trabalho. E aí, o home office virou anywhere office, e a hotelaria descobriu um nicho que pode ser bem lucrativo para seus proprietários e investidores e muito prazeroso para quem pode trabalhar de qualquer lugar. É o room office, a evolução da hotelaria!





Muitos destinos, capitais, resorts ou cidades menores, já aderiram ao modelo, que transforma quartos de hotel em ambientes de trabalho agradáveis. Mas São Paulo, como o principal destino de negócios do país, ganha um charme a mais quando se fala em room office.





A cidade já conhecida pelo turismo de negócios, vem se consolidando também como destino cultural, como já abordei por aqui na semana passada, apresentando a reabertura do Museu da Língua Portuguesa , importante não só para a cultura do país, mas para reestabelecer um importante atrativo que contribui para consolidar a cidade no eixo dos grandes destinos de turismo de cultura.





A cidade que não dorme, oferece opções não apenas para executivos, mas para famílias, jovens adultos e adultos maduros. E se o trabalho faz parte da nossa vida, tal como as reuniões de família e os passeios com os amigos, porque não o incorporar à nossa vida de uma maneira leve e saudável, ainda que no detalhe do local de onde se produz?!





O perfil de quem migrou para esse novo formato de trabalho em São Paulo, são os profissionais que se estabeleceram bem no trabalho remoto e que não necessariamente precisam executar suas tarefas de casa. Ou seja, um viajante que busca um hotel, como por exemplo o Sheraton SP WTC , para mudança de ambiente do dia a dia, podendo em suas horas livres, aproveitar sua hospedagem na piscina, spa, academia e todos os mimos e conforto que um bom hotel pode oferecer.





Além de poder desfrutar da maravilhosa gastronomia da capital paulista, agenda cultural, compras e passeios nos arredores. O presidente do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) – que é a entidade responsável por atuar na captação e apoio a eventos para São Paulo – diz que: “Esse novo turismo de negócios, pago pela pessoa física que busca um ambiente diferenciado para o trabalho, impacta em como estudávamos o setor, pois suas viagens não são necessariamente de temporada, podendo pulverizá-las por todo o ano e durante dias úteis, tendo assim, um valor diferenciado para as diárias, extensão da estadia por um período maior incrementando a economia do destino e aproveitando todas as adaptações que os hotéis executaram no último ano”.





De acordo com o Barômetro Visite São Paulo de julho, pesquisa mensal do SPCVB realizada com os membros dos Conselhos de Administração, Consultivo e Curador, mais de 80% dos empresários e líderes do setor apontam que irão manter o sistema de trabalho home office, ainda que parcial e com encontros presenciais estratégicos, mesmo superada a crise.





Arrisco a dizer, que esse novo modelo pode reduzir muito a dependência da sazonalidade que o setor do turismo possui, e no médio e longo prazo irá impactar positivamente nas tarifas de meios de hospedagem para o público consumidor, uma vez que a ocupação média tende a aumentar neste novo e prazeroso modelo de consumo.





E cá pra nós, quem não quer ir para São Paulo e só aproveitar a parte boa?! Ótimos hotéis, excelentes restaurantes, vida cultural da melhor qualidade e ainda poder fugir do trânsito nos horários de pico porque você está no conforto do seu room office!





