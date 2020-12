Turismo: um novo Natal em ano de pandemia

(foto: Acervo Coro Madrigale) turismo virtual não existe. Quem me acompanha sabe que sou das antigas em alguns aspectos das experiências turísticas e culturais. Ou seja, não acredito que é possível fazer de tudo virtualmente seguindo os conceitos que vivemos já há tempos. Para mim,virtual não existe.

Para uma experiência turística acontecer de fato é necessário que haja deslocamento, contato com outras pessoas, e estímulo aos 5 sentidos – e às vezes até ao sexto. Sem falar da experiência de se hospedar e dormir fora de casa, estudar o clima ou a experiência do dia, para saber que roupa usar.

Mas existem sim experiências tecnológicas que podem facilitar a vida do turista ou até recursos de urgência que utilizamos em meio à pandemia para não enlouquecer. E neste Natal, vai sim ser diferente, o passeio para ver as luzes ou os concertos de fim de ano estão com outra roupa em 2020.

Infelizmente não está dando para brilhar os olhos com a magia do Natal, pelo menos para os adultos responsáveis quem têm acompanhado as notícias e visto a agonia de amigos e parentes que contraíram o corona vírus. Porém, já ouvi dizer – e acredito – que “a esperança é a última que dorme”. Sim, dorme, porque morrer, não morre nunca! E é nessa que esperança que todos nós nos agarramos, e que diversos

O sul do país e de Minas Gerais, bem como as cidades históricas, sempre tiveram nas festas de fim de ano um dos picos da alta temporada, lançando mão de iluminação, decoração e eventos para

movimentar todo o comércio e divertir e encantar um sem número de visitantes. Mas nesse ano atípico, criatividade têm sido a palavra de ordem para o setor do turismo e da cultura.

E quem está conseguindo inovar e criar experiências positivas certamente irá colher os frutos quando essa tempestade passar. Acho que existem empreendimentos que nem eles mesmo sabiam que eram capazes de inovar tanto, e em tão pouco tempo. O que parecia distante há um ano atrás, hoje é realidade. Tecnologias que somente víamos nos grandes hotéis de rede, ou nem mesmo neles, estão agora disponíveis lá naquela pousada charmosa de 10 quartos no interior. E são várias: check-in e check-out on line em meios de hospedagem, cardápios digitais e aplicativos para reserva de horários em piscinas e quadras são alguns exemplos do que temos à disposição para qualquer viajante de 2020.

Então, quem não conhece a capital mineira pode se planejar para um passeio assistindo hoje ao Coro Madrigale, que anualmente faz seu concerto na Igreja da Boa Viagem em Belo horizonte. O coro irá nos presentear pelo YouTube ao vivo, nesta terça-feira (22/12), com o Concerto de Natal 2020 às 19h30 pelo link.

E que no Natal do ano que vem possamos voltar a visitar e viver tantas coisas que só a magia do final de ano nos proporciona. Que o Natal traga a renovação anunciada durante 2020 e que tenhamos aprendido com tudo isso, sabendo que a maior viagem deste ano foi a que fizemos para dentro de nós mesmos!