Emoções: o turismo em época de Natal

(foto: Arquivo pessoal )



O comércio e o marketing já descobriram há muito tempo que datas comemorativas impulsionam vendas através de campanhas que vão direto no emocional das pessoas. E isso não é novidade para quase nenhum consumidor. Afinal, é bom se deixar levar pela magia que alguns temas nos proporcionam, não há mal algum nisso. E é nesse ponto, que a data mais esperada do ano consegue atuar, direto na emoção e no imaginário de crianças, adultos e idosos: o Natal.





07:13 - 03/11/2020 O que te motiva a viajar? decoração de Natal. Alguns conseguem se sobressair e entrar no clima de Natal com uma estratégia eficiente e capaz de fazer brilhar até os olhos dos mais céticos.



É o caso, por exemplo, do pandemia, alguns ajustes foram necessários para garantir a segurança de turistas e comunidade local, evitando riscos desnecessários, sem deixar de aproveitar a data. Serão 101 dias de evento, de 22 de outubro de 2020 a 30 de janeiro de 2021 e toda a programação será gratuita. Portanto não haverá espetáculos pagos, teatros musicais ou desfiles. Mas para quem já foi, sabe que só a programação gratuita impressiona, e muito! Senão todos, a grande maioria dos destinos turísticos se prepara com pelo menos umade Natal. Alguns conseguem se sobressair e entrar no clima de Natal com uma estratégia eficiente e capaz de fazer brilhar até os olhos dos mais céticos.É o caso, por exemplo, do Natal Luz de Gramado , no Rio Grande do Sul, que é o maior evento de Natal do país. Este ano, por causa da, alguns ajustes foram necessários para garantir a segurança de turistas e comunidade local, evitando riscos desnecessários, sem deixar de aproveitar a data. Serão 101 dias de evento, de 22 de outubro de 2020 a 30 de janeiro de 2021 e toda a programação será gratuita. Portanto não haverá espetáculos pagos, teatros musicais ou desfiles. Mas para quem já foi, sabe que só a programação gratuita impressiona, e muito!









Com uma dose ousadia, criatividade e envolvimento da comunidade o Mas nem sempre foi assim, na verdade a ideia do Natal Luz de Gramado nasceu em 1986. Apesar da tradicional Festa das Hortênsias, a cidade recebia poucas pessoas durante o mês de dezembro, afinal era ainda apenas um destino de inverno. Havia a necessidade de movimentar o comércio e a economia local durante este período do ano. Foi então que a prefeitura local, decidiu utilizar o Natal para tematizar a cidade durante o mês de dezembro, mesmo sabendo dos riscos, pois a comunidade local é de origem ítalo-germânica e os costumes eram bem conservadores: passar o Natal com a família e na igreja.Com uma dose ousadia, criatividade e envolvimento da comunidade o projeto do Natal Luz de Gramado previa o embelezamento da cidade com a temática do Natal. E assim foi! Luzes e enfeites natalinos por toda a cidade, sonorização temática nas vias públicas e em parceria com os comerciantes e um concerto de Natal, com coral, poesias e fogos de artifício. Ao longo desses 35 anos, o evento foi só se aprimorando e cada vez contando com mais apoio de empresários locais. E hoje, se transformou em um grande parque temático do Natal.





Outros destinos no Brasil também se destacam, quanto o tema é Natal. É o caso de Blumenau, em Santa Catarina, com uma série de eventos que vão até o dia 30 dezembro. O Magia de Natal conta com desfiles temáticos, visita a Casa do Papai Noel e o Espaço da Neve, decorado com luzes, bonecos e neve de mentira.



Curitiba também tem um Natal bem conhecido. A capital do Paraná entra no clima natalino com os prédios enfeitados, presépios, árvores e muitas luzes! Mas o coral de crianças nas janelas iluminadas do Palácio Avenida, tem a medida certa de emoção.



Campos do Jordão, no interior de São Paulo, destino clássico de inverno tal qual Gramado, também se destaca quando o assunto é natal, com decoração especial e claro, muitas luzes e apresentações culturais.





Belo Horizonte e por várias cidades do estado. Cada cidade, tem lá sua árvore de Natal e suas luzinhas. Mas é necessária uma amarração de tanta coisa que temos para mostrar por aqui! Maior Segundo pesquisa da CDL/BH , as vendas de Natal devem movimentar R$3,6 bilhões só em Belo Horizonte . Mas ainda falta em Minas Gerais uma programação mais robusta de Natal. Existem corais maravilhosos nas igrejas mais tradicionais dee por várias cidades do estado. Cada cidade, tem lá sua árvore de Natal e suas luzinhas. Mas é necessária uma amarração de tanta coisa que temos para mostrar por aqui! Maior envolvimento do comércio com o tema e projetos criativos, seria um ponto de partida. O Natal é uma festa cristã que toca na grande maioria das pessoas. E quem não quer sair de casa e sentir aquela energia de renovação e que há um mundo lindo possível, mesmo com todas as tragédias que temos vivido, não é?! E por mais que seja fantasia, é um bom combustível para recarregar as energias e voltar a ser criança, pelo menos por algumas horas.