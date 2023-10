846









A Mormaii, conhecida marca de artigos esportivos, lança, no próximo mês, um smartwatch desenvolvido para esportes radicais. O relógio é o primeiro smart de uma marca nacional aprovado em oito testes militares de resistência, conquistando o certificado militar MIL-STD 810H. Entre suas funcionalidades, oferece monitoramento de 24 exercícios (surfe, natação e stand-up paddle), monitoramento cardíaco, de sono, de oxigênio do sangue e exercícios de respiração. A bateria é de longa duração.

Estilosa





A simpática Nega Lora acaba de abrir loja própria da sua marca homônima de bijuterias. Ela começou vendendo suas produções na Feira Hippie e, a cada domingo, fazia mais sucesso, chegando a vender cerca de 500 bijus por mês. A marca ganhou o coração dos mineiros por causa do estilo diversificado e qualidade do trabalho.



para crianças





A Reserva Go, núcleo de calçados e acessórios da Reserva, lança novos modelos para os pequenos. O destaque vai para os modelos Austin e Bike , que garantem conforto e liberdade para as crianças brincarem por não terem cadarços, além de serem versáteis para todas as ocasiões.