A Disney vai completar 100 anos em outubro e a Vivara já fez uma collab para comemorar essa data mais que especial. A Life se juntou à Ana Strumpf, artista brasileira, para criar ilustrações inspiradas no Mickey e na Minnie, que estampam as joias da nova coleção. Todas as peças têm pegada pop art.

Esportiva





A coleção da Track&Field para o verão 2024 traz propostas para dois grandes momentos: o primeiro apresenta a nova linha de sportswear e o segundo traz novidades de watersports, com foco nos esportes aquáticos e areia não profissionais. As duas linhas mantêm o foco em oferecer o fitting perfeito e trazer as cores básicas e perenes, mas inovam em estampas e tonalidades.